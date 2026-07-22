باشگاه خبرنگاران جوان - صابر عسکرپور در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب استانها و مناطق تهران منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از عملکرد مدیریتهای شعب، به مهمترین دستاوردهای بانک در حوزه اصلاح ساختار مالی، جذب منابع و اجرای برنامههای بهبود اشاره کرد.
وی با بیان اینکه علاوه بر اقدامات انجامشده در حوزه جذب منابع و وصول مطالبات، بانک مسکن موفق به تعیین تکلیف بخش عمدهای از مطالبات ارزی خود شده است، گفت: از مجموع ۶6۰ میلیون دلار مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی، در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، تفاهمنامه تسویه مطالبات منعقد شد که تاکنون ۵۵۴ میلیون دلار معادل ۸۴ درصد آن تسویه شده و ۲۰ همت نیز به حساب بانک مسکن واریز شده است.
عسکرپور افزود: پیشبینی میشود ۱۰ همت دیگر نیز در آینده نزدیک از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن پرداخت شود که نقش مؤثری در تقویت توان مالی بانک خواهد داشت.
برنامههای بهبود و اصلاح با جدیت دنبال میشود
وی در ادامه به برنامه بهبود سال ۱۴۰۵ بانک مسکن نیز اشاره کرد و گفت: این برنامه از حیث اقدامات داخلی بانک، بر اجرای اصلاحات در پنج محور کلیدی شامل توسعه سرمایه انسانی، اصلاحات ساختاری، اصلاحات عملیاتی، اصلاحات فرایندی و اصلاحات مالی متمرکز است و بهینهسازی شبکه شعب نیز در همین چارچوب با جدیت دنبال میشود.
رئیس هیأتمدیره بانک مسکن همچنین اظهار داشت: در سال گذشته با اجرای برنامههای اصلاحی، زمینه تحقق ۲۱ همت سود انباشته برای بانک فراهم شد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم اصلاحات، افزایش توان مالی بانک را مستلزم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت تمامی محصولات، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه دانست.
عسکرپور همچنین از بازنگری و بهروزرسانی سند راهبردی بانک در سال جاری خبر داد و افزود: سند راهبردی جدید باید همسو با برنامه بهبود پنجمحوری تدوین شود تا زمینه ارتقای جایگاه بانک مسکن در شبکه بانکی کشور و تحقق اهداف توسعهای آن فراهم شود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی