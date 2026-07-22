رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۴۱ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۴۱ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۳۲۷ هزار فقره مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی است که سهم بسیار بالای این تخلف، هشدار جدی برای ایمنی موتورسیکلت سواران در پایتخت محسوب می‌شود.

سردار موسوی‌پور در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.

سردار موسوی پور افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.

سردار موسوی‌پور با استناد به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، گفت: کلاه‌ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران است.

متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام، ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه می‌کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان قانون‌پذیر، هشدار داد که پلیس راهور با قاطعیت تمام و بدون هیچ چشم پوشی، با هرگونه تخلف در این حوزه مقابله خواهد کرد و از همگان خواست تا با انتخاب هوشمندانه‌ی ایمنی و پایبندی به قوانین، نقشی مؤثر در کاهش سوانح و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.

برچسب ها: موتورسواران ، راهور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
پلاک ناخوانا و صدای ناهنجار بیش از حد زیاد شده
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