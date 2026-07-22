کارشناسان هشدار دادند محاصره دریایی عربستان می‌تواند دامنه درگیری‌های منطقه‌ای را گسترش دهد و جبهه جدیدی برای ارتش آمریکا ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات فعلی و سابق آمریکایی به رویترز گفتند که محاصره دریایی عربستان توسط یمن در دریای سرخ می‌تواند «دامنه جنگ ایران را به طور قابل توجهی گسترش دهد» و «فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند، که در حال حاضر بر متوقف کردن حملات ایران متمرکز است».

یمن در واکنش به محاصره این کشور توسط عربستان اعلام کرد که «اجازه بارگیری یا تخلیه محموله‌ها را در بنادر عربستان سعودی به کشتی‌ها نخواهد داد»، این اقدام می‌تواند صادرات نفت عربستان سعودی را مختل کرده و ۷ درصد دیگر از عرضه نفت خام جهانی را مسدود کند.

عربستان که میزبان نیرو‌های آمریکایی است، هنوز هیچ درخواست کمک نظامی از واشنگتن نکرده است، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اظهار داشت که «هرگونه اقدام یمن برای ایجاد اختلال در ناوبری در دریای سرخ - یک کریدور حیاتی برای تجارت جهانی - می‌تواند آمریکا را به مداخله وادار کند.»

ترامپ ادعا کرد: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما با آن برخورد خواهیم کرد ما قبلا این کار را با یمن انجام داده‌ایم.»

آیا ارتش آمریکا می‌تواند دو جبهه فعال را مدیریت کند؟

اما برای ارتش آمریکا، ممکن است به این سادگی نباشد. نیرو‌های مسلح یمن به عنوان جنگجویانی باتجربه و چابک شهرت یافته‌اند و با موفقیت در برابر بمباران‌های قبلی عربستان و آمریکا مقاومت کرده‌اند.

به گفته مقامات آمریکایی، مقابله با آنها «منابع آمریکا را که از قبل بر مبارزه با ایران و حفظ محاصره آمریکا بر بنادر ایران در خلیج فارس متمرکز شده است، از بین خواهد برد.»

جیسون کمپبل، یکی از مقامات ارشد سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، گفت: «شما منابع خود را در منطقه بین دو جبهه فعال تقسیم خواهید کرد.»

کمپبل که در حال حاضر در موسسه خاورمیانه کار می‌کند، افزود: «رسیدگی به تهدید در دریای سرخ می‌تواند به معنای انتقال کشتی‌های جنگی آمریکا از خلیج فارس به مناطق نزدیک‌تر به یمن باشد تا ارتش بتواند عملیات‌هایی را علیه نیرو‌های مسلح یمن انجام دهد و با موشک‌های آنها مقابله کند.» احتمال کشیده شدن یمن به این درگیری، نمونه دیگری از تکامل مداوم جنگ است، جنگی که ترامپ در ابتدا آن را «کارزار بمباران متمرکزی که ایران را به زانو در خواهد آورد» توصیف کرد، و این مشکلات سیاسی پیش روی رئیس جمهور آمریکا را بیش از پیش پیچیده‌تر می‌کند.

اگر کشتی‌ها و هواپیما‌های نیروی دریایی آمریکا مجبور به سرنگونی پهپاد‌ها و موشک‌های یمن شوند، این امر می‌تواند وضعیتی را که کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند، تشدید کند: کاهش ذخایر مهمات و موشک‌های دفاع هوایی آمریکا.

مقاومت یمن

در این زمینه، این تحلیل به بررسی مقاومت قابل توجه یمن در طول سال‌ها در مواجهه با بمباران ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی پرداخت.

مایکل مولروی، که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به عنوان معاون دستیار وزیر جنگ در امور غرب آسیا خدمت می‌کرد، گفت: «یمنی‌ها در گذشته بار‌ها توانایی و تمایل خود را برای ایجاد اختلال در ناوبری در دریای سرخ و تنگه باب المندب نشان داده‌اند.»

محدودیت‌های منابع

شایان ذکر است که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، واشنگتن در تلاش برای باز نگه داشتن کریدور تجاری حیاتی دریای سرخ، حملات هوایی به اهدافی در یمن انجام داد، در حالی که ترامپ سال گذشته این تلاش‌ها را تشدید کرد و یمنی‌هایی را که در حمایت از نوار غزه به کشتی‌های تجاری و جنگی آمریکایی در سواحل یمن شلیک می‌کردند، بمباران کرد. 

کارشناسان معتقدند که این دو عملیات نتوانسته‌اند به توانایی یمن در تهدید ناوبری دریایی پایان دهند.

اما عملیات دو ماهه سال گذشته نیازمند قدرت آتش قابل توجه آمریکا، از جمله استفاده از دو ناو هواپیمابر، سایر کشتی‌های جنگی، جت‌های جنگنده و هواپیما‌های استراتژیک مانند بمب‌افکن‌های B-۲ بود.

مقامات می‌گویند اگرچه ارتش آمریکا از نظر بودجه بهترین ارتش در جهان است، اما «هنوز با محدودیت‌های منابع مواجه است، زیرا بسیاری از سیستم‌هایی که احتمالا در یمن به آنها نیاز خواهد داشت، در حال حاضر در جنگ علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

یکی از مقامات با اشاره به اینکه برخی از کشتی‌های جنگی به دلیل سرعت بالای عملیات، ابتدا در کارائیب و اکنون در «غرب آسیا»، زمان بیشتری را نسبت به حالت معمول در دریا گذرانده‌اند، گفت: «ما همین الان هم خیلی سرمان شلوغ است.»

استقرار‌هایی که بیش از حد انتظار طول می‌کشند، فشار زیادی بر پرسنل نیرو‌های مسلح وارد می‌کنند. علاوه بر این، کشتی‌ها در نهایت باید برای تعمیر و نگهداری به بندر برگردند.

بیش از ۲۰ کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا و صد‌ها هواپیمای نظامی آمریکایی در حال حاضر در غرب آسیا فعال هستند. یک مقام دیگر آمریکایی گفت که نیرو‌های اضافی برای کمک به درگیری با ایران به منطقه اعزام می‌شوند.

این امر می‌تواند منابع موجود برای درگیری در نزدیکی یمن را محدود کند، که به گفته مقامات آمریکایی «به منابع دریایی و هوایی قابل توجهی نیاز دارد.»

مارک کانسیان، افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا که در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی کار می‌کند، موافق بود که «گشایش جبهه دوم در دریای سرخ، نیروی دریایی آمریکا را بیش از حد تحت فشار قرار خواهد داد.»

شایان ذکر است که دو روز پیش، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که محاصره دریایی عربستان سعودی به اجرا درآمده است. آنها تاکید کردند که این اقدام، پاسخی طبیعی و مشروع به محاصره تحمیلی علیه یمن است.

نیرو‌های مسلح بر حق ملت یمن برای پاسخ به محاصره با محاصره و تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه تاکید و آمادگی کامل خود را برای همه گزینه‌ها در مرحله آینده تایید کردند. آنها همچنین از ملت یمن خواستند تا به بسیج عمومی و آمادگی خود برای همه سناریو‌ها و تحولات، از جمله تقویت خطوط مقدم با رزمندگان، ادامه دهند.

لازم به ذکر است که نیرو‌های ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان در ۹ آگوست ۲۰۱۶، ممنوعیت کاملی بر حریم هوایی یمن اعمال کردند که منجر به بسته شدن کامل فرودگاه صنعا به روی پرواز‌ها شد. فرودگاه صنعا شریان اصلی یمن است و تقریبا به ۸۰ درصد از جمعیت یمن یا حدود ۲۰ میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: تنگه هرمز ، باب المندب ، ایران و یمن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۸:۲۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تجهیزات ما اگر دهها برابر نباشد کمتر نیست پس ما برنده ایم
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دهها برابر؟ دیگه شعار بشه...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخخخهههههههههههههه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دقیقا ما بزرگ ترین ارتش دنیا رو داریم ۱۲۰ میلیون جانفدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
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