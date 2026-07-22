معاونت امور عمرانی استانداری با تأکید بر ضرورت رفع تمامی موانع اداری و تأمین زیرساخت‌های لازم، خواستار همکاری حداکثری تمامی دستگاه‌های ذیربط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صفر صادقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، گفت: رفع موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز باید با جدیت دنبال شود تا عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، فرآیند صدور مجوزها، تأمین خدمات زیربنایی و اجرای پروژه‌های بازسازی را تسهیل کنند تا روند خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، هم گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، موانع موجود را برطرف کنند تا عملیات بازسازی در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز و با رعایت استاندارد‌های فنی به سرانجام برسد.

وی افزود: مدیریت بحران استان ضمن رصد مستمر روند اجرای پروژه‌ها، آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فرآیند‌های اجرایی و رفع موانع احتمالی را فراهم کند تا بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده بدون وقفه دنبال شود.

 

برچسب ها: هرمزگان ، جنگ
خبرهای مرتبط
وزیر نیرو:
اولویت تامین انرژی با استان‌های درگیر جنگ است
با پیگیری ویژه فاطمه جراره؛ هرمزگان از جدول خاموشی‌های برق خارج می‌شود
سخنگوی دولت:
لنج‌های تجاری که هیچ فعالیت نظامی نداشتند، مورد حمله قرار گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
آخرین اخبار
شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده روستای مسن قشم
تکذیب اصابت جدید در جزیره لارک/انفجارها از سمت تنگه هرمز است
اصابت موشک دشمن آمریکایی به ساحل شهر سوزای قشم
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: میناب تاریخ آینده ایران را رقم خواهد زد
خسارت سنگین به اسکله‌های هرمزگان / بیش از ۲۰۰۰ صیاد بیکار شدند
عبادی‌زاده: دولت خسارت‌های بخش کشاورزی و صیادی هرمزگان در دوران جنگ را جبران کند
ناکامی دشمن در ایجاد قحطی/ تدوین بسته حمایتی دولت برای واحدهای کشاورزی و تولیدی آسیب‌دیده
حمله خصمانه به شناورهای نجات دریایی در آب‌های هرمزگان