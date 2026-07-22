باشگاه خبرنگاران جوان- صفر صادقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ تحمیلی، گفت: رفع موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تأمین زیرساختهای مورد نیاز باید با جدیت دنبال شود تا عملیات بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، فرآیند صدور مجوزها، تأمین خدمات زیربنایی و اجرای پروژههای بازسازی را تسهیل کنند تا روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ تحمیلی، هم گفت: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی، موانع موجود را برطرف کنند تا عملیات بازسازی در سریعترین زمان ممکن آغاز و با رعایت استانداردهای فنی به سرانجام برسد.
وی افزود: مدیریت بحران استان ضمن رصد مستمر روند اجرای پروژهها، آمادگی دارد با هماهنگی دستگاههای مسئول، زمینه تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع احتمالی را فراهم کند تا بازسازی واحدهای آسیبدیده بدون وقفه دنبال شود.