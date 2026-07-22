باشگاه خبرنگاران جوان - مولوی محمد انور ریگی» امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابیطالب(ع) شهر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان، بامداد دوشنبه این هفته در حالیکه برای اقامه نماز صبح عازم مسجد بود مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب در پیامی با محکوم کردن ترور مولوی محمد انور ریگی، تاکید کرد: گروهکهای تروریستی و حامیان آنان باید بدانند که اینگونه جنایتها هرگز نخواهند توانست وحدت، انسجام و همزیستی برادرانه مردم ایران را متزلزل سازند و ملت ایران با حفظ همدلی و هوشیاری، این توطئهها را ناکام خواهد گذاشت.
تأکید بر نقش شهید مولوی ریگی در دفاع از آرمانهای انقلاب و ترویج وحدت ملی
نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان با صدور پیامی، شهادت امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابیطالب(ع) شهر میرجاوه را تسلیت گفت و بر نقش وی در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ترویج وحدت ملی تأکید کرد.
در پیام آیتالله مصطفی محامی آمده است: سابقه انقلابی این عالم متقی و متواضع و دفاع بیواهمه او از خط انقلاب اسلامی، علیرغم موج فضاسازیها و تخریبهای رسانهای دشمنان انقلاب که پیوسته کوشیدند چهره او را مخدوش سازند، هرگز خدشهدار نشد و او با درایت، ثابت کرد دلبستگیاش به اسلام ناب محمدی و وحدت اسلامی، دلبستگی راستین است.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه شهید ریگی در حمایت از جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: ایشان همواره از گفتمان انقلاب اسلامی دفاع میکرد و صدای خویش را در کنار مظلومان غزه بلند میساخت، در روزهای سخت جنگ تحمیلی اخیر نیز در کنار ملت ایستاد و از عزت و تمامیت این سرزمین دفاع کرد؛ دفاعی که نشان داد وحدت میان برادران شیعه و سنی این مرز و بوم، ریشهای عمیقتر از هر تفرقهافکنی دشمن دارد.
آیتالله محامی تصریح کرد: دشمنان این ملت از پیروزیهای اخیر جبهه مقاومت در منطقه بهشدت برآشفتهاند و این خشم با دیدن حضور پرشور مردم و بهویژه علمای اهل سنت در تشییع باشکوه امام شهید دوچندان شد، رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آمریکاییاش در پی انتقام از همین خشم، دست به این جنایت زدند غافل از آنکه چنین ترورهایی جز افزودن بر عزم و وحدت ملت ایران، ثمری نخواهد داشت.
خون شهید مولوی ریگی، وحدت مردم را مستحکمتر میکند
همچنین امام جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه با محکوم کردن اقدام تروریستی منجر به شهادت مولوی محمدانور ریگی، گفت: دشمنان با هدف قرار دادن علمای وحدتآفرین در پی ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی هستند اما مردم آگاه استان سیستان و بلوچستان با حفظ وحدت، اجازه تحقق این توطئه را نخواهند داد.
مولوی عبدالرحیم ریگیانپور در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: شهید ریگی، عمر خود را صرف ترویج برادری، حل اختلافات محلی، خدمت به مردم و تقویت همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام و مذاهب کرده بود.
وی افزود: شهید مولوی محمدانور ریگی همواره مردم را به آرامش، اعتدال، وحدت، قانونمداری و مقابله با اندیشههای افراطی دعوت میکرد و به همین دلیل نیز در میان اقشار مختلف مردم از جایگاه ویژهای برخوردار بود.
امام جمعه اهل سنت میرجاوه با بیان اینکه ترور شخصیتهای دینی و اثرگذار، نشانه استیصال دشمنان در برابر انسجام ملت ایران است، تصریح کرد: دشمنان تصور میکنند با حذف فیزیکی شخصیتهای وحدتآفرین میتوانند امنیت و آرامش منطقه را بر هم بزنند اما خون این شهید بزرگوار، وحدت و همبستگی مردم را مستحکمتر خواهد کرد.
مولوی ریگیانپور گفت: انتظار میرود دستگاههای امنیتی و قضایی با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدام تروریستی، زمینه اجرای عدالت و آرامش خاطر مردم را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: مردم شیعه و سنی شهرستان میرجاوه همانند گذشته در کنار یکدیگر خواهند ماند و اجازه نخواهند داد دشمنان از این حادثه تلخ برای ایجاد اختلاف و خدشه به وحدت اسلامی سوءاستفاده کنند.
امام جمعه اهل سنت میرجاوه خاطرنشان کرد: بهترین راه پاسداشت یاد شهید مولوی محمدانور ریگی، ادامه دادن مسیر خدمت، تقویت وحدت، حفظ برادری میان اقوام و مذاهب، تبعیت از قانون و تلاش برای توسعه، امنیت و آرامش منطقه است؛ مسیری که این عالم شهید تا آخرین لحظه عمر خود برای تحقق آن مجاهدت کرد.
واکنش علمای اهل سنت؛ تداوم راه شهید در دفاع از وحدت
مولوی یعقوب حسینبر امام جمعه مسجد جامع فاطمة الزهرا(س) اهل سنت خاش این اقدام تروریستی را نشانه ناتوانی دشمنان در ایجاد تفرقه دانست و بر تداوم راه شهید در دفاع از وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.
حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا دهقان امام جمعه شهرستان خاش در پیامی، شهادت مولوی ریگی را تسلیت گفت و اظهار داشت: دشمنان اسلام و ایران عزیز بدانند که با ترور عالمان وحدتبخش و برهم زدن امنیت پایدار، تنها بر خشم و انزجار مردم ما میافزایند و راهی جز رسوایی برای خود باقی نمیگذارند، شهادت این روحانی عزیز، عزم ما را برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ برادری و وحدت میان آحاد مردم با هر مذهب و قومیتی راسختر خواهد کرد.
ترور شخصیتهای دینی، اقدامی در راستای اهداف دشمنان اسلام است
امام جمعه شهرستان سراوان نیز با محکوم کردن این اقدام تروریستی، آن را تلاشی برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان دانست و اظهار داشت: دشمنان اسلام از صدر اسلام تاکنون همواره در پی ایجاد اختلاف میان مسلمانان بودهاند و امروز نیز با اقدامات تروریستی درصدد ضربهزدن به وحدت امت اسلامی و انسجام ملت ایران هستند.
حجتالاسلام و المسلمین مجتبی بامری، افزود: گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه وحدت، برادری و همدلی میان همه اقوام، مذاهب و اقشار جامعه استوار است و همین مساله، دشمنان را به طراحی توطئههای مختلف برای ایجاد شکاف در میان مردم بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، واداشته است.
امام جمعه سراوان با تأکید بر اینکه ترور شخصیتهای دینی و علمای برجسته، اقدامی محکوم و در راستای اهداف دشمنان اسلام است، تصریح کرد: ملت ایران با حفظ انسجام، وحدت و همدلی، این توطئه را ناکام خواهند گذاشت.
فرماندار شهرستان میرجاوه با محکوم کردن این اقدام تروریستی، آن را حرکتی زبونانه برای برهم زدن آرامش و امنیت پایدار در منطقه مرزی و ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب دانست و تأکید کرد: دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت تمام در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند.
مختار محسن مبارکی از مردم خواست اجازه ندهند دشمنان از این جنایت برای اختلافافکنی سوءاستفاده کنند.
منبع دفاتر امامان جماعت استان