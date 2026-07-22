باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا، برابر چین با نتیجه ۱۰ بر ۶ شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

ملی‌پوشان ایران در پایان کوارتر نخست با نتیجه ۲ بر یک پیش بودند، اما در کوارتر دوم بازی با تساوی ۴ بر ۴ دنبال شد. در ادامه، تیم چین با برتری ۷ بر ۵ در پایان کوارتر سوم، جریان مسابقه را در اختیار گرفت و در نهایت با پیروزی ۱۰ بر ۶ راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

تیم ملی ایران پس از این شکست، فردا در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان پنجم یا ششم مسابقات به مصاف حریف خود خواهد رفت.