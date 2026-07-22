باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - محمد بذرافشان، مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان هرمزگان، از دستیابی به رکوردهای قابل توجه در اشتغالزایی و پیشرفت رویکرد آموزشی این استان خبر داد.
وی اعلام کرد که هرمزگان با کسب رتبه اول کشوری در ۱۱۶ شاخص ارزیابی، جایگاه خود را به عنوان استان پیشگام در آموزشهای مهارتی تثبیت کرده است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان افزود: در راستای معرفی قابلیتهای جوانان استان، تیمهای ملی مهارت در رشتههایی چون «قایقسازی» از شهرهای بندرعباس و لنگه به مسابقات جهانی اعزام شدند. بذرافشان این اقدام را نقطه عطفی در نمایش توانمندیهای بومی هرمزگان در عرصههای بینالمللی توصیف کرد.
او ادامه داد: آمارهای رسمی سال ۱۴۰۲ نشاندهنده موفقیت چشمگیر این رویکرد است؛ به طوری که ۸۳ درصد از فارغالتحصیلان دورههای مهارتی موفق به یافتن شغل شدهاند. همچنین، بیش از ۹.۶ میلیون نفر-ساعت آموزش در بخشهای دولتی، آزاد و صنعتی ارائه شده است. این موفقیت حاصل تغییر استراتژی از «عرضهمحوری» به «تقاضامحوری» است که منجر به طراحی آموزشها بر اساس نیازهای واقعی بازار کار و صنعت شده است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان تأکید کرد که هدف اصلی این سازمان فراتر از اعطای گواهینامه است؛ مهارتآموزی به عنوان ابزاری کلیدی برای مبارزه با پدیدههای اجتماعی چون فقر و قاچاق به کار گرفته میشود. در همین راستا، ۱۹ گروه هدف شامل زندانیان، سربازان، معتادان بهبودیافته، کودکان کار و عشایر، تحت پوشش برنامههای حمایتی قرار گرفتهاند تا از طریق کارآفرینی، امنیت اجتماعی خود را ارتقا دهند.