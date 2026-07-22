باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن و به پاخاسته ایران اسلامی

حماسه حضور الهام بخش شما در خیابان می‌رود تا منشأ بیداری بزرگ ملت‌ها گردد و عرصه را بیشتر از همیشه بر مستکبران تنگ کند.

حملات تجاوزکارانه آمریکا در شب‌های گذشته به بهانه تلافی انفجار کشتی‌های متخلف انجام می‌شد.

شب گذشته هم که با وجود وسوسه خدمه کشتی‌ها، هیچ شناوری جرات آزمون عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه را نکرد، و طبعاً انفجاری هم رخ نداد، ارتش کودک‌کش آمریکا خوی تجاوزگری را کنار نگذاشت و حمله هوایی و موشکی به تعدادی از مراکز نظامی و غیرنظامی ما را تکرار کرد و اینک در حال دریافت پاسخ‌های کوبنده است.

با توکل به خدای متعال، رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزات دشمن در موج ۲۵ عملیات نصر ۲، با رمز مبارک "یا حسن ابن علی (ع) " و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را یک بار دیگر در هم کوبیدند.

در اولین مرحله پاسخ در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن، یک سوله آماده سازی اف ۱۵ هدف قرار گرفت و همچنین در حمله به یک سوله آماده‌سازی پهپادها، هشت پهپاد MQ۹ نو و آکبند در بسته‌های خود قبل از آماده‌سازی، به طور کامل منهدم گردید و به دو فروند از آنها که در محوطه بودند، خسارت سنگین وارد آمد.

در حمله بعدی به سوله نگهداری بالگرد‌ها خسارت اساسی به دو فروند بالگرد سنگین آمریکایی وارد آمد.

در حمله به یک مرکز اسکان نیرو‌های متجاوز، تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد، چرا که اگر متجاوز تنبیه نشود و هزینه سنگینی بابت عهد شکنی و زیر پا گذاشتن توافقات نپردازد، تصور خواهد کرد که هر وقت اراده کند می‌تواند جنگ را از سر گیرد و هر وقت تحت فشار قرار گیرد به آن خاتمه دهد و چرخه جنگ، مذاکره و باز هم جنگ را تکرار کند و سایه جنگ را دائماً روی سر ما نگه دارد. تنها راه احیای بازدارندگی و برقراری امنیت پایدار، اجرای فرمان قرآن است که می‌فرماید "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ".

برای دور کردن دائمی سایه جنگ از کشور جز ایستادگی و تحمیل هزینه سنگین به متجاوز راهی نیست اگر این پاسخ‌ها اکتفا نکند و تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»