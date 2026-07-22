سپاه پاسداران از خسارت سنگین به سوله پهپاد‌های MQ۹، انهدام ۸فروند پهپاد آکبند و ۲فروند آماده بکار، ۲ فروند بالگرد سنگین آمریکایی و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیرو‌های متجاوز در پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن اردن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت عظیم الشأن و به پاخاسته ایران اسلامی

حماسه حضور الهام بخش شما در خیابان می‌رود تا منشأ بیداری بزرگ ملت‌ها گردد و عرصه را بیشتر از همیشه بر مستکبران تنگ کند.

حملات تجاوزکارانه آمریکا در شب‌های گذشته به بهانه تلافی انفجار کشتی‌های متخلف انجام می‌شد.

شب گذشته هم که با وجود وسوسه خدمه کشتی‌ها، هیچ شناوری جرات آزمون عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه را نکرد، و طبعاً انفجاری هم رخ نداد، ارتش کودک‌کش آمریکا خوی تجاوزگری را کنار نگذاشت و حمله هوایی و موشکی به تعدادی از مراکز نظامی و غیرنظامی ما را تکرار کرد و اینک در حال دریافت پاسخ‌های کوبنده است.

با توکل به خدای متعال، رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوزات دشمن در موج ۲۵ عملیات نصر ۲، با رمز مبارک "یا حسن ابن علی (ع) " و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را یک بار دیگر در هم کوبیدند.

در اولین مرحله پاسخ در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن، یک سوله آماده سازی اف ۱۵ هدف قرار گرفت و همچنین در حمله به یک سوله آماده‌سازی پهپادها، هشت پهپاد MQ۹ نو و آکبند در بسته‌های خود قبل از آماده‌سازی، به طور کامل منهدم گردید و به دو فروند از آنها که در محوطه بودند، خسارت سنگین وارد آمد.

در حمله بعدی به سوله نگهداری بالگرد‌ها خسارت اساسی به دو فروند بالگرد سنگین آمریکایی وارد آمد.

در حمله به یک مرکز اسکان نیرو‌های متجاوز، تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد، چرا که اگر متجاوز تنبیه نشود و هزینه سنگینی بابت عهد شکنی و زیر پا گذاشتن توافقات نپردازد، تصور خواهد کرد که هر وقت اراده کند می‌تواند جنگ را از سر گیرد و هر وقت تحت فشار قرار گیرد به آن خاتمه دهد و چرخه جنگ، مذاکره و باز هم جنگ را تکرار کند و سایه جنگ را دائماً روی سر ما نگه دارد. تنها راه احیای بازدارندگی و برقراری امنیت پایدار، اجرای فرمان قرآن است که می‌فرماید "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ".

برای دور کردن دائمی سایه جنگ از کشور جز ایستادگی و تحمیل هزینه سنگین به متجاوز راهی نیست اگر این پاسخ‌ها اکتفا نکند و تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، اردن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
تمام پایگاه های آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی جنایتکار باید با خاک یکسان شود و ما هم همه جانبه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع و حمایت می کنیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
بنده از حمله سنگین سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن همه جانبه حمایت و استقبال می کنم و از این بابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر و قدردانی می کنم
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین
دمتون گرم
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
امارات خبیث تر از بقیه است تو را بخدا بزنید این نامرد
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تمام پایگاه های آمریکا باید با خاک یکسان شود با تشکر از سپاه
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چرا ما هتل محل اسکان سربازان آمریکایی را با پهپاد زدیم نمیشد با موشک زد و‌کل ساختمان را روی سر سربازان آمریکایی خراب کرد؟ یا چرا فیلم ناو آمریکایی را نشان میدهید ولی او را غرق نمیکنید !! این چه جور جنگی هست بدانید که تلفات سنگین انسانی برای آمریکایی ها غیر قابل جبران هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
واکنش ترامپ به ورود نظامیان کشته شده آمریکایی در حملات ایران + فیلم / ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۸:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
به شورای امنیت ملی اطلاع بدید
۱۸:۰۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فوری برای سردبیر:
لطفا به قرارگاه خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی فورا اطلاع بدید
1- در برابر تهدید ترامپ به زدن زیر ساخت ها اطلاعیه باید دهند که نفت امارات و کویت و عربستان و اقلیم کردستان و گاز قطر را میزنیم.بانک اهداف را از قبل اعلام کنید و هشدار تخلیه را قبل از زدن زیر ساخت ها اعلام کنید تا ترامپ از زدن زیر ساخت ها منصرف شود.غرب فقط هشدار نفت و گاز را جدی میگیرد.
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
عزای عمومی در آمریکا و اسرائیل و محو کامل اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ما مردم شهرستان دشتی استان بوشهر آماده جانفشانی در راه‌ جمهوری اسلامی ایران و حضرت امام سید مجتبی خامنه ای حفظه الله هستیم... خورموج..کاکی..
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ما خاک پای شما هستیم مردم شجاع و غیور بوشهر🙏
با تمام توان در مصرف انرژی (آب، برق) صرفه جویی میکنیم تا کمک ناچیزی باشد درمقابل صبر و مقاومت شما مزدم نجیب و میهن دوست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
الهی دورتون بگردم‌
خدا حفظتون کنه و بلا از شما هموطنان عزیز جنوب کشورمون دور باشه به حق پنج تن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
کشورهای خلیج فارس که امروز یا فردا جزو استان های ما می‌شود و دریای عمان رو اسمشو عوض میکنیم اردن رو چطوری بیاریم تو نقشه ایران
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
فاز اونی که دیسلایک میده چیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
گریشون درآر
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
اردن جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
۲
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
واکنش ترامپ به ورود نظامیان کشته شده آمریکایی در حملات ایران + فیلم / ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت خدا پشت و پناهتون اصلا رحم نکنید مثل خودشون باهاشون رفتار کنید تا الان خیلی مراعات کردید ولی دشمن پاشو فراتر گذاشته. کویت و بحرین و امارات و اردن رو طوری بزنید که شیخ های سگ صفت فرار کنن اونا به ما رحم نمیکنن همچنان که بچه های عزیزمون رو تو میناب شهید کردند پس خواهشا رحم نکنید بزنید. خدا با ماست الهی همیشه پیروز و سالم و سلامت باشید رزمندگان بزرگوار
۲
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
بنده حمله سنگین سپاه به پایگاه‌های آمریکا در اردن همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از سپاه تشکر و قدردانی می کنم
۲
۳۳
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۱۲
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