باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی خموشی، معاون نظارت بر امور مناطق تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت شفافیت در نرخگذاری کرایه تاکسیها، اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی و عوامل مؤثری مانند وضعیت جوی و آبوهوا، نرخ کرایه تاکسی به صورت شناور و لحظهای تعیین میشود تا هم حق و حقوق راننده و هم مسافر رعایت شود.
وی افزود: مردم عزیز میتوانند از دو طریق اصلی نرخ لحظهای کرایه را استعلام کنند؛ نخست از طریق کیوآر کد (QR Code) که روی تاکسیها نصب شده و دوم از طریق سامانه «شهرزاد». همچنین امکان دسترسی به نرخهای مصوب از طریق سایت سازمان تاکسیرانی تهران به نشانی taxi.tehran.ir نیز فراهم است.
خموشی با بیان یک مثال عینی، تصریح کرد: برای نمونه، در ساعت ۶ و ۷ صبح، خیابان ستارخان دارای بار ترافیکی سنگین است، اما همزمان در همان منطقه ۵، خیابان سردار جنگل ترافیک چندانی ندارد. اگر نرخ در ساعات پیک به صورت ثابت تعیین شود، مسافری که در محدوده سردار جنگل از تاکسی استفاده میکند، عملاً متضرر خواهد شد. به همین دلیل، استفاده از نرخ شناور برای عدالت در حق و حقوق هر دو طرف طراحی شده است.
معاون نظارت بر امور مناطق تاکسیرانی در پاسخ به پرسشی درباره سوار کردن مسافر اضافی توسط راننده، توضیح داد: بر اساس ماده ۱۱ آییننامه تأسیس تاکسیرانی، انواع کاربریهای خودرو مشخص شده است. خودروهای خطی موظف به سوار کردن مسافر هستند، اما در تاکسیهای دربست مانند تاکسیهای فرودگاه یا دفاتر ویژه، بدون اجازه مسافر، امکان سوار کردن مسافر دیگر وجود ندارد.
خموشی در ادامه درباره گم شدن وسایل در تاکسی، گفت: مسافران میتوانند برای پیگیری اشیای گمشده به روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر تهران و بخش اشیای پیدا شده مراجعه کنند.
وی همچنین درباره نحوه گزارش تخلفات رانندگان مانند تمیز نبودن خودرو یا استعمال دخانیات در داخل تاکسی، اظهار داشت: شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس شهرداری تهران، تخلفات را ثبت کنند. بر اساس آییننامه انضباطی رانندگان تاکسی، موضوعات رسیدگی و نتیجه از طریق همین سامانه به شهروند اعلام میشود.
خموشی در پاسخ به دغدغه شهروندان درباره کرایههای خُرد، گفت: مصوبه نرخ کرایه از شورای اسلامی شهر تهران اخذ میشود و بر اساس آن، بازه نرخی مشخصی تعیین میگردد. برای رفع مشکل پرداختهای خُرد، توصیه میکنیم شهروندان از سامانه «شهرزاد» و کیوآر کد برای پرداخت الکترونیک استفاده کنند تا هم مبلغ دقیق پرداخت شود و هم نیازی به پول خُرد نباشد.
معاون تاکسیرانی تهران در پایان درباره میزان افزایش سالانه کرایه نیز توضیح داد: هر ساله دو مؤلفه اصلی در تعیین نرخ جدید لحاظ میشود؛ نخست نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم تورم حوزه حملونقل که شامل هزینههای تعمیرات، نگهداشت خودرو و دستمزد رانندگان است. تلاش بر این است که افزایش نرخ به گونهای باشد که نه فشار مضاعفی به مردم وارد شود و نه رانندگان از خدمترسانی در سطح شهر منصرف شوند.