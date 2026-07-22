باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیرضرب موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی + فیلم

در بیست و دومین مرحله عملیات صاعقه، پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر رگبار حملات پهپادی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات صاعقه پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا را در اردن، کویت و بحرین هدف حملات گسترده پهپادی قرار داد.

 

مطالب مرتبط
پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیرضرب موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

پاسخ قاطع ایران به شرارت آمریکا به بهانه‌ای بی اساس + فیلم

پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیرضرب موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

آسمان سرزمین‌های اشغالی تحت سیطره موشک‌های ایرانی + فیلم

پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیرضرب موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی + فیلم
young journalists club

گزارش سی‌ان‌ان از جزئیات خسارات سنگین ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha