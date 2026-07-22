باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس، پیشنهادات چهارگانهای را شامل طراحی مدل مشترک حملونقل از مسیر این بندر، اجرای پروژه پایلوت، تبادل اطلاعات لجستیکی و ایجاد سازوکار مشترک برای حلوفصل مسائل اجرایی ارائه کرد و از ضرورت اجرای پروژههای عملیاتی مشترک میان ایران و چین در حوزه حملونقل و ترانزیت سخن گفت.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران در ابتدای این نشست، اهمیت توسعه همکاریهای لجستیکی میان ایران و چین را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق تهران طی دو سال گذشته بهصورت مستمر موضوع اتصال ایران به کریدورهای منطقهای از طریق خورگوس را پیگیری کرده و امیدوار است این همکاریها به مرحله عملیاتی برسد؛ چرا که خورگوس یکی از نقاط استراتژیک در شبکه حملونقل و ترانزیت منطقه به شمار میرود و میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت میان ایران، چین، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا ایفا کند.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون حملونقل اتاق تهران در این زمینه افزود: هدف ما، عبور از مرحله گفتوگو به سمت اجرای پروژههای عملیاتی است تا از طریق همکاریهای مشترک، هزینههای جابهجایی کالا کاهش یافته و مسیرهای حملونقل میان ایران و کشورهای واقع در این کریدور توسعه یابد.
سنندجی با اشاره به ظرفیتهای موجود در مرزها، مراکز لجستیکی، انبارهای تحت نظارت گمرک و زیرساختهای حملونقل کشور، خاطرنشان کرد: این ظرفیتها امکان تبدیل ایران به مرکز توزیع کالاهای ایرانی و همچنین تکمیل کریدورهای موجود در منطقه را فراهم میکند.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، محورهای پیشنهادی همکاری میان دو طرف را در چهار بخش شامل «طراحی مشترک مدل پایدار، قابل پیشبینی و اقتصادی برای انتقال کالاهای ایرانی از مسیر خورگوس»،«اجرای یک پروژه پایلوت مشترک با هدف آزمون مدل همکاری و توسعه آن در آینده»،«تبادل اطلاعات درباره ظرفیتهای طرفین» و«ایجاد سازوکاری مشترک برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات احتمالی در جریان اجرای پروژهها» مطرح کرد.
سنندجی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این سازوکارهای مشترک، امکان اتصال موثر بنگاههای اقتصادی ایران به بازارهای آسیای مرکزی، روسیه و بخشی از اروپا از مسیر خورگوس فراهم شود و اتاق بازرگانی تهران نیز با برگزاری نشستهای تخصصی و رویدادهای B2B زمینه ارتباط مستقیم شرکتهای ایرانی و چینی و ورود همکاریها به مرحله اجرایی را فراهم کند.
کمک به توسعه تجارت ایران و چین از طریق ایجاد کریدور مشترک
رئیس اتاق تجارت بینالملل خورگوس نیز در این نشست طی سخنانی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای لجستیکی میان ایران و چین، پیشنهاد کرد که با طراحی یک کریدور مشترک حملونقل، زمینه تسهیل تجارت، کاهش هزینههای جابهجایی کالا و توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.
ما فومینگ با اشاره به توسعه شبکههای حملونقل و کریدورهای بینالمللی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، گفت: چین در سالهای اخیر مسیرهای متعددی را برای اتصال به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا توسعه داده است و ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود میتواند نقش مهمی در این شبکه ایفا کند. از این رو، میتوان برای مسیر حملونقل میان دو کشور، کریدوری مشترک تعریف و همکاریهای دوجانبه را در این قالب توسعه داد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتها و زیرساختهای این منطقه به ضرورت هماهنگی میان کشورهای مستقر در مسیر، اشاره کرد و گفت: برای بهرهبرداری موثر از این ظرفیتها، لازم است موضوعاتی مانند تشریفات گمرکی، رویههای ترانزیتی، عبور ناوگان، تعرفهها و فرآیندهای مرزی بهصورت مشترک بررسی و موانع موجود برطرف شود. همچنین،تشکیل کارگروههای تخصصی و تدوین برنامههای اجرایی میتواند روند پیگیری توافقات را تسریع کرده و زمینه اجرای پروژههای مشترک را فراهم کند.
وی ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده در این جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس را برای همکاری در اجرای این برنامهها اعلام کرد.
ضرورت رفع موانع لجستیکی
در بخش دیگری از این نشست، محمد علی کارگشا، عضو هیئتمدیره انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، نیز توسعه کریدور زمینی ایران و چین را مستلزم شناسایی دقیق موانع عملیاتی و تشکیل کمیتههای مشترک تخصصی دانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیت این مسیر هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و برخی گلوگاههای لجستیکی و عملیاتی آن بهطور کامل شناسایی نشده است؛ ازاینرو، لازم است پیش از اجرای توافقات، مطالعات کارشناسی و بررسیهای میدانی با مشارکت طرفین انجام شود
همچنین بهنام فرامرزیان، مشاور کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز بهرهگیری از ظرفیت کنوانسیونهای حوزه حملونقل را یکی از راهکارهای مهم برای توسعه حملونقل جادهای میان ایران و چین دانست و تاکید کرد: ایران و چین هر دو عضو کنوانسیون حملونقل بینالمللی کالا تحت کارنه تیر هستند و این ظرفیت میتواند به عنوان ابزاری موثر برای توسعه حملونقل جادهای و تسهیل تجارت میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از نظام کارنهتیر برای ایجاد مسیر حملونقل جادهای پایدار، روان و دارای توجیه اقتصادی میان ایران و چین از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: پیشنهاد میشود طرف چینی برای توسعه استفاده از نظام تیر در مسیرهای منتهی به ایران، مذاکرات لازم را با کشورهای مسیر، بهویژه قزاقستان، دنبال کند تا زمینه اجرای عملیاتی این ظرفیت فراهم شود.
در پایان این نشست، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با جمعبندی مباحث مطرحشده، از آمادگی دو طرف برای تدوین و نهاییسازی تفاهمنامه همکاری خبر داد و گفت: پیشنهادها و موضوعات مطرحشده در این نشست در قالب یک تفاهمنامه مشترک تدوین خواهد شد تا زمینه اجرای عملیاتی همکاریها در حوزه حملونقل، لجستیک و ترانزیت میان ایران و چین فراهم شود.