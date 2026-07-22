باشگاهخبرنگاران جوان؛همزمان با سفر رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس چین در راس هیئتی تجاری به تهران و ملاقات با فعالان اقتصادی ایرانی در حوزههای مختلف تولیدی و تجاری، دفتر نمایندگی اتاق خورگوس در اتاق تهران نیز گشایش یافت. تقویت ارتباط میان بنگاههای تجاری ایرانی و چینی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، معرفی شرکای معتبر و حمایت از بخشخصوصی ایران در بازارهای چین و آسیای مرکزی از جمله اهداف راهاندازی نمایندگی اتاق بازرگانی خورگوس در اتاق تهران عنوان شده است.
در شهریور ماه سال گذشته و در جریان سفر هیئت اعزامی اتاق تهران به منطقه ویژه خورگوس چین یک تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه روابط تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای این بندر خشک، میان اتاق تهران و اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس منعقد شد. براساس این تفاهمنامه که محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران و ما فومینگ، رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس آن را به امضا رساندهاند، طرفین نسبت به تبادل اطلاعات و هیئتهای تجاری، معرفی فرصتها و توانمندیهای اقتصادی، توسعه همکاریهای لجستیکی، تسهیل حضور فعالان بخشخصوصی در بازارهای طرفین و بسترسازی برای افزایش مبادلات تجاری توافق کردند. همچنین یکی دیگر از محورهای مورد توافق، ایجاد دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خورگوس در اتاق تهران و بالعکس است که با حضور هیئت تجاری از خورگوس در تهران به انجام رسید.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی خورگوس طی سخنانی ضمن اشاره به اهداف افتتاح این دفتر گفت: راهاندازی این نمایندگی در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه میان دو اتاق و گسترش تعاملات تجاری، تبادل اطلاعات اقتصادی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری صورت گرفته است.
همچنین لازم به ذکر است که به منظور توسعه حضور موثر اتاق تهران در کریدورهای تجاری اوراسیا، نماینده اتاق تهران نیز بهزودی در خورگوس مستقر خواهد شد تا بهصورت میدانی، پیگیری مسائل، فرصتها و نیازهای فعالان اقتصادی ایرانی را در این هاب بینالمللی برعهده بگیرد. نماینده اتاق تهران در خورگوس همچنین مسئولیت پیگیری توافقات مشترک میان اتاق تهران و اتاق خورگوس، هماهنگی هیئتهای تجاری، ارائه اطلاعات بهروز از تحولات بازار، همکاری در رفع موانع تجاری و لجستیکی و حمایت از اجرای پروژههای مشترک را بر عهده خواهد داشت. استقرار این نمایندگی، گامی عملی در جهت توسعه خدمات به اعضای اتاق تهران و تقویت جایگاه بخش خصوصی ایران در یکی از مهمترین مراکز تجاری و لجستیکی منطقه به شمار میرود.
منطقه ویژه اقتصادی خورگوس(Khorgos) که در مرز چین و قزاقستان قرار دارد، نقطه اتصال چین به اروپا بوده و با تکیه بر اتصال شبکههای ریلی، نقش مهمی در انتقال کانتینر، حملونقل ترکیبی و جابهجایی کالا میان شرق و غرب ایفا میکند و در عمل فراتر از یک گذرگاه مرزی محسوب میشود. کاهش زمان و هزینه حملونقل، تنوعبخشی به مسیرهای تجارت و ایجاد پیوند عملیاتی میان چین، آسیای مرکزی و اروپا از جمله مزیتهای بهرهگیری از ظرفیت این بندر خشک برای فعالان اقتصادی ایران بهویژه در توسعه مسیرهای جایگزین تجاری و تقویت اتصال به شبکه اوراسیا به شمار میرود.
ملاقات، ما فومینگ رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس با محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ایجاد سازوکارهای مشترک در حوزه لجستیک، صادرات، بازاریابی و تبادل اطلاعات مورد تاکید قرار گرفت و همچنین دو طرف نسبت به طراحی برنامه عملیاتی برای پیشبرد توافقات و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری ایران و چین به توافق رسیدند.
در جریان نشست مشترک روسای اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس و اتاق تهران که با حضور فریدون وردینژاد، دبیرکل و حسام الدین حلاج، معاون امور بینالملل و توسعه تجارت این اتاق برگزار شد، مجموعهای از راهکارها برای توسعه مراودات بخشخصوصی ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت و راهاندازی شرکت مدیریت صادرات، تاسیس نمایشگاهی دائمی در خورگوس و طراحی و فعالسازی پلتفرمی مشترک بهعنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز از بازارهای طرفین پیشنهاد شد.
رئیس اتاق تهران در این دیدار طی سخنانی به محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای سنتی تجارت در ایران اشاره کرد و گفت: بازتعریف مسیرهای جدید همکاری و استفاده از ظرفیتهای جایگزین بهویژه در کریدورهای مرتبط با چین و خورگوس در شرایط فعلی به تقویت همکاریهای تجاری دو جانبه و به توسعه بازار کمک خواهد کرد. در نتیجه، ضروری است سازوکارهای مشترکی برای تسهیل حمل کالا، کاهش هزینه و زمان جابهجایی و رفع موانع اجرایی میان طرفین طراحی و عملیاتی شود.
او همچنین با تاکید بر اهمیت تقویت ارتباطات و ارتقای سطح آگاهی صاحبان بنگاههای اقتصادی از ظرفیتهای طرفین تصریح کرد: راهاندازی دفاتر نمایندگی در اتاق خورگوس و اتاق تهران و استقرار نمایندگان مشخص در این دفاتر، موجب تسریع هماهنگیها، پیگیری مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی و در نهایت گسترش همکاریهای مشترک میشود. اتاق تهران آماده است تا در چارچوب تفاهمنامه مشترکی که سال گذشته امضا شده، اقداماتی را برای ارتباط موثر و منسجم بنگاههای اقتصادی با اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس به انجام برساند.
نجفیعرب در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای اجرایی، لجستیکی و تجاری برای تسهیل مراودات از مسیر خورگوس باید با سرعت بیشتری تکمیل و به مرحله عملیاتی برسند تا نتایج ملموس تفاهمات صورت گرفته ظاهر شود.
او با اشاره به پتانسیلهایی که برای همکاری مشترک با بخشخصوصی چین به ویژه در دوران پساجنگ و بازسازی بخشهای آسیبدیده وجود دارد، افزود: پس از آسیبهایی که در دوران جنگ رمضان به بخشی از زیرساختهای کشور وارد شد، تعریف پروژههای مشترک و جذب مشارکت بخشخصوصی در حوزههای زیرساخت، مراکز توزیع، انبارداری، صنایع صادراتمحور، کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر و سایر زمینههایی که ارزشافزودهی بالایی دارند، فراهم شده است.
بهگفته رئیس اتاق تهران، بررسی موضوعات کلیدی در بخشهای مختلف اقتصادی، ارائه فهرستی روشن از اقدامات، مسئولیتها، زمانبندیها و ترسیم یک نقشه راه اجرایی در راستای تقویت ارتباطات تجاری با فعالان اقتصادی چین در منطقه ویژه اقتصادی خورگوس در دستور کار قرار گرفته است.
نجفیعرب، صادرات پایدار کالاهای ایرانی به چین را یکی دیگر از محورهای همکاری عنوان کرد و ادامه داد: راهاندازی شرکت مدیریت صادرات مشترک و تاسیس نمایشگاهی دائمی در خورگوس راهکاری مناسب برای معرفی محصولات ایرانی، نیازسنجی بازار و ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان و شبکههای توزیع چین خواهد بود.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه بازاریابی در خورگوس، استقرار نماینده در این منطقه را از جمله اقدامات اثرگذار در ارتباط با خریداران کالاهای ایرانی برشمرد و افزود: چنین سازوکاری، حضور اقتصادی ایران در این منطقه را از فعالیتهای موردی و پراکنده به همکاری سازمانیافته و مستمر تبدیل خواهد کرد.
نجفیعرب همچنین به ضرورت طراحی و فعالسازی پلتفرمی مشترک بهعنوان بستری برای تبادل اطلاعات و شناسایی توانمندیهای بنگاهها و فرصتهای تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و چین اشاره کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز بازار، یکی از الزامات توسعه تجارت است و پلتفرم مشترک میتواند بخشی از این نیاز را برطرف کند. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیشنهاد مشخصی برای اجراییشدن این طرح در دست تدوین است.
رئیس اتاق تهران در ادامه تاکید کرد: محورهای مورد توافق نباید در سطح مذاکره و اعلام آمادگی باقی بماند و باید برای هر موضوع، برنامه اجرایی، زمانبندی، مسئول مشخص و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود.
لزوم تشکیل کمیتهای مشترک برای پیگیری و اجرای توافقات
ما فومینگ، رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس نیز با اشاره به محورهای مطرحشده در جلسات مشترک با فعالان اقتصادی در اتاق تهران پیشنهاد ایجاد کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان و کارشناسان دو طرف را مطرح کرد تا محورهای اشارهشده در این جلسات، اولویتبندی و بهتدریج وارد مرحله اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس، تبادل اطلاعات را یکی از مهمترین الزامات توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو طرف دانست و ادامه داد: در حال حاضر، اطلاعات و شناخت فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیتها، مقررات و نیازهای بازار یکسان نیست. از اینرو، باید سازوکاری مشترک برای گردآوری، بهروزرسانی و تبادل اطلاعات ایجاد شود.
وی در پاسخ به پیشنهاد رئیس اتاق تهران در زمینه توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد پلتفرمهای مشترک، این حوزه را یکی از محورهای مهم همکاری میان ایران و چین دانست و تاکید کرد که جزئیات این پیشنهادها با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار میگیرد.
ما فومینگ در ادامه این نشست به اهمیت آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی دو کشور در ارتباط با مقررات از جمله ثبت شرکتها، تعرفههای گمرکی، هزینه حملونقل و سایر قوانین تجاری اشاره کرد و این مسئله را برای امکانسنجی حضور مستقیم تجار ایرانی در بازار چین و بازرگانان چینی در بازار ایران الزامی خواند.
رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس همچنین خواستار برقراری ارتباط میان شرکتهای چینی و واردکنندگان ایرانی در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی، لوازمخانگی و تجارت الکترونیک شد تا نشستهای مستقیم میان بنگاههای دو طرف برگزار و فرصتهای همکاری بررسی شود.
پس از این جلسه، محمود نجفیعرب و ما فومینگ از دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی بینالمللی خورگوس در اتاق تهران، رونمایی کردند.