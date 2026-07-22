باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حنیف عباسی وزیر راهآهن پاکستان به همراه مسئولان ارشد این وزارتخانه امروز در اسلامآباد با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
در این دیدار سناتور طلال چودری وزیر مشاور کشور پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرکل جنوب آسیای وزارت خارجه ایران و سفیر ایران در اسلامآباد حضور یافتند.
مؤمنی با تاکید بر اشتراکات دیرینه ایران و پاکستان و روابط حسنه آنان در طول تاریخ افزود: طی دو سال اخیر روابط ما به صورت منحصر بفرد توسعه یافته و گسترش این تعاملات در سطح فعلی بسیار چشمگیر است.
وی افزود: ما از همراهی دولت و مردم پاکستان با ایران در جنگ تحمیلی اخیر قدردانی میکنیم. از تلاشهای سران سیاسی و نظامی پاکستان نیز در کمک به صلح در منطقه تمجید کرده و معتقدیم این تلاشها در حافظه ملت ایران محفوظ خواهد ماند.
مؤمنی تأکید کرد: ظرفیتهای همکاری دو کشور میتواند بسیار بیشتر از سطح فعلی باشد. هم افزایی نزدیک میتواند به تأمین منافع مشترک به ویژه تامین توسعه و رفاه برای مردم دو کشور در مرزهای مشترک کمک کند.
وی افزود: راه اندازی قطار کانتینری اکو، منجر به تحول چشمگیر در روابط دو کشور و ارتباطات منطقهای میشود. اتصال ریلی با کشور پاکستان ۲۵۰ میلیون نفر به سود ایران است و باعث افزایش تراز تجاری دو کشور نیز میشود.
اسکندر مؤمنی اظهار داشت: در کنار جابجایی بار از طریق قطار، تردد مسافران میان ایران و پاکستان که دارای روابط تاریخی هستند، نیز امکان پذیر است.
وی به اطلاع طرف پاکستانی رساند که نوسازی خط زاهدان به میرجاوه تا یکماه آینده تکمیل خواهد شد و ادامه خط استاندارد ریلی از میرجاوه به نقطه تفتان در مرز پاکستان نیز میبایست تکمیل شود تا حرکت قطار از این مسیر تسهیل شود.
مؤمنی گفت: تکمیل خط آهن بین زاهدان و چابهار نیز به زودی انجام میشود. معتقدیم ارتباطات ریلی ایران و پاکستان یک تحول راهبردی خواهد بود که اتصال به آسیای مرکزی و اروپا را تقویت میکند.
وزیر راه آهن پاکستان با تمجید از روحیه مقاومت و دلیرانه مردم ایران در مقابله با تجاوزگری اخیر، گفت: ما پیروزی در این جنگ را به دولت و مردم ایران تبریک میگوییم.
عباسی افزود: نخست وزیر پاکستان اهتمام ویژهای به حوزه ریلی با ایران دارد و طبق دستور وی وزارت راه آهن نیز چارچوب مشخصی را برای رسیدگی به مسائل ریلی از جمله اجرای عملیات نوسازی خط آهن تفتان معین کرده است.
در این جلسه منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان نیز محورهایی درباره ظرفیت و نقش استان در پیشبرد اهداف مشترک از جمله تعاملات مرزی، ریلی و سرمایهگذاری را تشریح کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت