باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر آناتولی مالچف، از بخش بیهوشی، احیا و مراقبت‌های ویژه در موسسه پزشکی هسته‌ای پیروگوف روسیه، اظهار داشت که کم‌آبی بدن در کودکان سریع‌تر از بزرگسالان ایجاد می‌شود.

او گفت: «کم‌آبی بدن در کودکان خردسال بسیار سریع‌تر از بزرگسالان ایجاد می‌شود. بنابراین، والدین باید به علائمی مانند کاهش ادرار، خشکی لب‌ها و زبان، کمبود اشک هنگام گریه، بی‌حالی غیرمعمول، امتناع از نوشیدن مایعات، فرورفتگی فونتانل در نوزادان و خواب‌آلودگی یا برعکس، تحریک‌پذیری شدید توجه کنند. در صورت بروز این علائم، باید فوراً با پزشک مشورت شود.»

این پزشک همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت بدنی در هوای گرم نیاز به توجه ویژه دارد، زیرا ورزش شدید در دما‌های بالا خطر گرمازدگی و کم‌آبی بدن را افزایش می‌دهد، به خصوص هنگامی که در معرض نور مستقیم خورشید انجام شود. او توصیه کرد که ورزش را به ساعات اولیه صبح یا عصر، زمانی که دما خنک‌تر است، موکول کنید.

او همچنین بر اهمیت نظارت بر سلامت در حین ورزش تأکید کرد و توضیح داد که سرگیجه، حالت تهوع، ضعف شدید، لرز، از دست دادن تعادل یا قطع تعریق، نشانه‌هایی هستند که نیاز به توقف فوری تمرین را ضروری می‌کنند. او بر لزوم جایگزینی مایعات از دست رفته به مقدار کم و به طور منظم در حین فعالیت بدنی، نه فقط پس از پایان آن، تأکید کرد.

او توضیح داد که اقدام اصلی برای جلوگیری از گرمازدگی و کم‌آبی بدن، حفظ تعادل مایعات در بدن است و به اهمیت نادیده نگرفتن تشنگی در هوای گرم، اجتناب از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور مستقیم خورشید و پوشیدن لباس‌های سبک و مناسب اشاره کرد.

او افزود که کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن آسیب‌پذیرترین افراد در برابر اثرات دمای بالا هستند و در طول موج گرما نیاز به مراقبت ویژه دارند.



منبع: TASS