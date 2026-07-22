باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات منطقه وار در جنوب شرقی فرانسه اعلام کردند که آتش‌سوزی‌های جنگلی ۱۷۰۰ هکتار زمین را سوزانده، برق ۲۳۰۰ خانه را قطع کرده و باعث تخلیه صد‌ها نفر از ساکنان شده است.

در بیانیه‌ای از سوی مقامات استانی آمده است: «آتش‌سوزی‌ها تا عصر دیروز گسترش یافته و ۱۷۰۰ هکتار را در بر گرفته است و حدود ۴۰۰ نفر از شهر‌های پونتیوو، کوتینیاک، سلان-لا-کاسکاد، کوران و مونتفور-سور-آرگان تخلیه شده‌اند و ۲۳۰۰ خانه که بیشتر آنها در شهر کوتینیاک هستند، بدون برق مانده‌اند.»

در این بیانیه توضیح داده شده است که عملیات اطفاء حریق با مشارکت ۹۰۰ آتش‌نشان، با پشتیبانی ۳۵۰ وسیله نقلیه و ۶۰ افسر پلیس، از جمله تیم‌هایی که از استان‌های دیگر آمده بودند، انجام شد.

فرانسه موج گرمای شدیدی را تجربه می‌کند که باعث آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که این کشور تابستان امسال بیشترین تعداد آتش‌سوزی جنگل‌ها را از زمان پایان جنگ جهانی دوم ثبت کرده است.

در پایان ژوئن گذشته، سازمان هواشناسی فرانسه با نزدیک شدن دما به ۴۰ درجه سانتیگراد و عبور آن از این سطح در برخی مناطق، بالاترین سطح هشدار را در ۷۲ اداره از ۹۶ اداره صادر کرد که یک رکورد محسوب می‌شود.

منبع: آر تی