سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تمرکز بیمارگونه آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران، نشانه دشمنی آمریکا با علم و پیشرفت ایرانیان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حملات و تهدید‌های آمریکا علیه تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در شبکه ایکس نوشت:

«حملات و تهدید‌های مکرر آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و نیز قطعنامه‌های ذیربط شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است بلکه اساسا نشانه دشمنی عمیق آمریکا با علم و دانش و توسعه ایران است.

فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.

راستی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!

ایرانیان با تمام توان در برابر کینه‌توزی آمریکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان می‌ایستند.»

برچسب ها: انرژی هسته‌ای ، سخنگوی وزارت خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر امریکایی که سگ زرد جاهل جنایتکار الاغ جهنمی رئیس جمهورش است گویا در امریکای نکبت خراب شده قحطی آدم عاقل عادی بوده که این زردابه زشت دزد دریوزه طمعکار بی عقل سفیه کرگدن خوک دغل دیوانه رشوه خوار مزدور صهیونیستها را پرزدنتش کردند مرگ بر امریکا ننگ بر امریکاییهای بد انتخاب که این سگ زرد را پرزدنت انتخاب کردند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
واکنش ترامپ به ورود نظامیان کشته شده آمریکایی در حملات ایران + فیلم / ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چنان پیشرفتی کردیم که کشور های منطقه از ما جلو افتاده اند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
و ما جنایت های دولت وحشی آمریکا و هم جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد فقط از آنها انتقام می گیریم.
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