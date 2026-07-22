شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برداشت گندم در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گندم، به عنوان طلای زرد محسوب می‌شود و یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. کشاورزان برای پرورش این محصول مسیر طولانی و پرماجرایی را طی می‌کنند تا تبدیل به نان در سفره‌های ما شود. هم اکنون که فصل برداشت این محصول طلایی است، کشاورزان روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین در حال برداشت این محصول طلایی هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت طلای زرد

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت گندم

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت طلای زرد

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت طلای زرد از مزارع روستای گردشگری توآباد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، برداشت گندم ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سیستان و بلوچستان؛
خلف وعده پرداخت مطالبات؛ گندمکاران دلگان را رنجیده خاطر کرد
مطالبات گندمکاران خوزستانی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
شهروندخبرنگار ایلام؛
مشکلات برداشت گندم در روستای هاشم آباد شهرستان دره شهر از زبان شهروندخبرنگار + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فعالیت غیر قانونی پارکبان‌ها گلایه پایتخت نشینان شد
آخرین اخبار
فعالیت غیر قانونی پارکبان‌ها گلایه پایتخت نشینان شد
نمایش اقتدار و اتحاد مردم انقلابی دیباج در شب‌های مقاومت ملی + فیلم
برگزاری مسابقات کشتی انتخابی خردسالان در قائمشهر + عکس
تجمع‌های شبانه مردم شهر شهباز در حمایت از جبهه مقاومت + فیلم
قطعی آب اهالی روستای کالدشت دماوند را به نمایش گذاشت
ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه + عکس
شور و حال حماسی مردم انقلابی آبدان در میدان مقاومت + عکس و فیلم