شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برداشت گندم در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گندم، به عنوان طلای زرد محسوب میشود و یکی از مهمترین محصولات کشاورزی محسوب میشود. کشاورزان برای پرورش این محصول مسیر طولانی و پرماجرایی را طی میکنند تا تبدیل به نان در سفرههای ما شود. هم اکنون که فصل برداشت این محصول طلایی است، کشاورزان روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین در حال برداشت این محصول طلایی هستند.
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منبع: حسین هاشمی - قزوین
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