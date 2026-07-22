باشگاه خبرنگاران جوان-سردار قاسم رضایی امروز ۳۱ تیرماه، در حاشیه آیین تکریم و معارفه فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کشور ما،امالقرای جهان اسلام است. در ایران اسلامی، مشهد مقدس و استان خراسان رضوی جایگاه ویژهای دارند. استانی که قریب به ۱۷ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده، شایسته هرگونه خدمتگزاری است. نیروی انتظامی کشور نیز به واسطه قانون، وظیفه شرعی و انقلابی که بر عهده دارد، در خدمت مردم و در کنار مردم است و در همه موضوعات مرتبط، انجام وظیفه میکند.
وی با اشاره به اینکه حفظ امنیت و آرامش کشور هدف اصلی نیروی انتظامی است، گفت: همه ملت بزرگ ایران بر اساس قانون با وظایف و اختیارات نیروی انتظامی آشنایی دارند. آنچه در استان و البته در سراسر کشور مورد تأکید است، امنیت و آرامش مردم است که برای نیروی انتظامی هدفی جدی و اصلی به شمار میرود.
وی افزود: موضوعاتی که به مخلان امنیت مربوط میشود، به طور جدی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد. برخی از مشکلات موجود در کشور، مشکلاتی است که مردم و شهروندان را آزار میدهد و روند رسیدگی دستگاههای مختلف را نیز با مشکل مواجه کرده است. این مسئله، یک مشکل ملی است که باید برطرف شود.
وی از نمایندگان مجلس خواستار شد: از نمایندگان مجلس، به عنوان قانونگذاران و خدمتگزاران مردم و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس با بهرهگیری از نخبگان و استفاده از نظرات مشورتی دستگاههایی از جمله نیروی انتظامی، درخواست دارم که این مسئله را به طور جدی بررسی کنند، چراکه قوانین هر کشوری باید متناسب با نیازهای کشور و مردم تدوین شود.
جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با بیان اینکه اغلب قوانین کشور ما بازدارندگی برای ارتکاب جرم ایجاد نمیکند، تصریح کرد: ما قوانین مختلفی در حوزه پیشگیری از جرم، ایجاد امنیت و آرامش داریم؛ اما برآورد نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط نشان میدهد که بسیاری از قوانین فعلی کشور ما، بازدارندگی در برابر جرم ندارند؛ به عبارت دیگر، هزینه ارتکاب جرم با میزان جرم تناسب ندارد. این مسئله در سطح کشور وجود دارد و از طرف نیروی انتظامی و به نمایندگی از مردم درخواست میکنیم که نمایندگان مجلس این موضوع را به طور جدی دنبال کنند و هزینه جرم با جرم متناسبسازی کنند.
مقابله با قاچاق سلاح و برخورد با خودروهای پلاک مخدوش از اولویتهای کاری ما است
وی با تأکید بر اینکه از جمله موضوعات مهمی که در دستور کار نیروی انتظامی خراسان رضوی و کشور قرار دارد و با امنیت و آرامش مردم ارتباط مستقیم دارد، مقابله با سلاحهای غیرمجاز است، تشریح کرد: جمعآوری سلاحهای غیرمجاز، مقابله با قاچاق سلاح و برخورد با افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه با خودرو یا موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش یا بدون پلاک تردد میکنند، از اولویتهای کاری ما است؛ هر یک از این موارد میتواند زمینهساز ناآرامی در کشور باشد.
سردار رضایی، خواستار همکاری مردم با نیروی انتظامی شد و گفت: همچون گذشته با فرزندان خود در نیروی انتظامی همکاری داشته باشید. همچنین پیامی برای افرادی دارم که این موارد را رعایت نمیکنند و سلاح غیرمجاز در اختیار دارند؛ از آنها میخواهیم به صورت داوطلبانه سلاحهای خود را به کلانتریها و ردههای مختلف انتظامی تحویل دهند. قطعاً این همکاری در روند تشکیل پرونده آنها لحاظ خواهد شد.
وی افزود: از افرادی که از وجود سلاح غیرمجاز نزد دیگران اطلاع دارند، انتظار داریم از طریق سامانههای مختلف از جمله ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۹۷ و سایر سامانههای ارتباطی، این موارد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند. همچنین به افرادی که با پلاک مخدوش یا بدون پلاک تردد میکنند هشدار میدهیم که برخورد با این تخلفات، از اولویتهای فرمانده جدید نیروی انتظامی خراسان رضوی خواهد بود.
ترددهای غیرمجاز، تجاوز به مرزها محسوب میشود
جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با بیان اینکه در حوزه مرز و مرزبانی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، تأکید کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرزهای ۸۷۵۰ کیلومتری کشور مستقر است، اما در برخی از مرزها، پروتکلهای مرزی از سوی طرف مقابل به طور کامل رعایت نمیشود.
وی تصریح کرد: از کشورهای همسایه که خوشبختانه همگی کشورهای مسلمان هستند، درخواست داریم مطابق پروتکلهای مرزی، مراقبت بیشتری از مرزهای خود داشته باشند. ترددهای غیرمجاز، تجاوز به مرزها محسوب میشود.
سردار رضایی درباره ترددهای غیرمجاز در مرزهای کشور، بیان کرد: بر اساس گزارشهای ارائه شده در برخی از مرزهای شرقی، روزانه یا در هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت غیرمجاز وارد کشور میشوند. انتظار ما این است که کشورهای همسایه مطابق تعهدات و پروتکلهای مرزی، از مرزهای خود به خوبی مراقبت کنند تا شاهد تعامل با یکدیگر باشیم. ما امنیت کشور همسایه را مانند امنیت کشور خود تلقی میکنیم.