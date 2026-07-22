باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - آفتاب تیرماه بر دشت‌های پهناور کازرون می‌تابید و باد گرم، بوته‌های لوبیا را به رقص درمی آورد. دستان پینه بسته کشاورزان، هنوز بوی خاکِ اسفند را داشت؛ همان روز‌هایی که با امید به باران‌های بهاری، دانه‌ها را به سینه زمین سپردند. پس از چهار ماه مراقبت، مزارع لوبیا چیتی و قرمز، چون سفره‌های رنگین از سبزی و سرخی، گسترده شدند و خوشه‌های پُرپشت، سنگینی محصول را به رخ کشیدند. خردادماه، کمباین‌ها آهنگین در میان ردیف‌ها می‌چرخیدند و غلاف‌های خشکیده با صدای ترق ترق، دانه‌های براق را به باد می‌سپردند. این روزها، اما غبار برداشت فروکش کرده و کیسه‌های پرشده از لوبیا، رضایت را بر چهره کشاورزان نشانده است.

فرهمند آقایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، اظهار کرد: برداشت حبوبات بهاره شامل لوبیا چیتی و قرمز در سطح ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان، به پایان رسید.

او با اشاره به متوسط عملکرد ۲.۵ تن در هکتار برای این محصولات، اضافه کرد: کشت حبوبات نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران ایفا می‌کند.

آقایی با بیان اینکه عمده کشت لوبیا چیتی و قرمز در منطقه فامور انجام شده است؛ کشت از اوایل اسفندماه پارسال آغاز شد، افزود: عملیات برداشت نیز از اواسط خردادماه شروع شده و همینک به پایان رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با تأکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: توسعه کشت حبوبات در چارچوب اصلاح الگوی کشت، افزون بر استفاده بهینه از منابع آب و خاک، به تنوع‌بخشی تولیدات کشاورزی و افزایش پایداری نظام‌های زراعی می‌انجامد.

این مسئول، کشت حبوبات را یکی از ارکان اساسی تناوب زراعی برشمرد و افزود: تناوب حبوبات با غلات، ضمن تثبیت ازت و افزایش حاصلخیزی خاک، به کاهش جمعیت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز کمک کرده و در نهایت زمینه‌ساز بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید محصولات زراعی می‌شود.

او همچنین یادآور شد که کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت با ارائه توصیه‌های فنی و آموزش‌های لازم، همراه کشاورزان بودند تا محصولی با کیفیت و عملکرد مطلوب تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون، بر توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، رعایت دقیق الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری و حفظ منابع طبیعی تأکید کرد.

تکیه بر اصول علمی همچون تناوب زراعی، اصلاح الگوی کشت و بهره گیری از روش‌های نوین، می‌تواند هم به افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان بینجامد و هم گامی استوار در مسیر حفظ منابع آب و خاک بردارد. همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت لوبیا، این موفقیت را به الگویی امیدبخش برای سایر مناطق تبدیل کرده است؛ الگویی که در آن، احترام به طبیعت، دانش فنی و تلاش بیوقفه، دست در دست هم، فردایی پایدارتر را برای کشاورزی ایران رقم می‌زنند.