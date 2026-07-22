آمادگی جان فدایان ایران برای دفاع از بوموسی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u200c\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0628\u0648\u0645\u0648\u0633\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n