باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آمادگی جان فدایان ایران برای دفاع از بوموسی + فیلم

جان فدایان ایران برای دفاع از جزیره‌های خلیج فارس به ویژه بوموسی آماده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صدا‌وسیما به جزیره بوموسی جنوبی‌ترین نقطه ایران رفته تا از حال و هوای این جزیره و حضور جان فدایان در این نگین راهبردی تنگه هرمز گزارش تهیه کند.

 

مطالب مرتبط
آمادگی جان فدایان ایران برای دفاع از بوموسی + فیلم
young journalists club

شکست حتمی آمریکا در خارک و هرمز از نگاه دیپلمات ارشد اسبق انگلیس + فیلم

آمادگی جان فدایان ایران برای دفاع از بوموسی + فیلم
young journalists club

مشاور سابق پنتاگون: ترامپ میان عقب‌نشینی یا جنگ تمام‌عیار با ایران گیر افتاد + فیلم

آمادگی جان فدایان ایران برای دفاع از بوموسی + فیلم
young journalists club

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ما هم اسم نوشتیم چرا به ما خبر ندادن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن