کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام امروز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳ هزار و ۵۷۲ واحدی معادل ۰.۰۷ درصد، در سطح ۴ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۹۷۷ واحد ایستاد. در معاملات سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی، حجم معاملات به ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون برگه سهم و ارزش معاملات به ۲۵ هزار و ۶۷ میلیارد تومان رسید. همچنین سرانه خرید ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: امروز شاهد خروج ۷۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی بودیم. همچنین ۶۳ درصد بازار، معادل ۴۱۱ نماد، مثبت و ۳۷ درصد بازار، معادل ۲۴۳ نماد، منفی به کار خود پایان دادند.
آسایش اظهار کرد: بیشترین ورود پول مربوط به صنعت فرآوردههای نفتی با ۲۲۶ میلیارد تومان بود و پس از آن صنعت فلزات اساسی با ۱۴۰ میلیارد تومان ورود پول قرار داشت. همچنین بیشترین خروج پول مربوط به صنعت چندرشتهای صنعتی با ۲۱۷ میلیارد تومان و پس از آن صنعت سرمایهگذاریها با ۱۷۱ میلیارد تومان خروج پول بود.
او ادامه داد: پول به سمت شرکتها و تکسهمهایی حرکت میکند که گزارشهای سهماهه خوبی ارائه کردهاند و در شرایط این روزهای بازار نیز مشخص است که تکسهام و برخی صنایعی که از وضعیت بنیادی مناسب و گزارشهای مطلوب برخوردار بودند، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفتهاند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با این حال، کلیت بازار تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد؛ بهطوری که بخش قابل توجهی از بازار به دلیل برگزاری مجامع متوقف است و در بخش دیگر نیز با توجه به شرایط ریسکی موجود و همچنین تمایل نداشتن بخشی از سهامداران به حضور در مجامع، فشار فروش در بازار، بهویژه در دو تا سه روز اخیر، احساس شده است.