آنر در حال آماده شدن برای عرضه ساعت هوشمند جدید خود است که مجهز به مشخصات فنی پیشرفته برای استفاده روزمره پیشرفته و کاربردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر واچ ۶ پلاس دارای قاب استیل ضد زنگ با ابعاد ۴۶.۵ در ۴۶.۵ در ۱۰.۸ میلی‌متر و وزن ۴۱ گرم است. این ساعت مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش ۱.۴۶ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۴۶۴ در ۴۶۴ پیکسل و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است. صفحه نمایش توسط شیشه کریستالی مقاوم در برابر خراش و ضربه محافظت می‌شود.

این ساعت با سیستم عامل MagicOS ۱۰ کار می‌کند و ۴ گیگابایت حافظه داخلی دارد. همچنین شامل بلندگو‌هایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلان‌ها است.

آنر همچنین آن را به برنامه‌های مختلفی برای نظارت بر الگو‌های خواب، تناسب اندام و تعداد قدم‌های روزانه و همچنین حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز کرده است.

این ساعت دارای قطب‌نمای الکترونیکی، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای، بلوتوث ۵.۴ برای جفت شدن با تلفن‌ها و سایر دستگاه‌های هوشمند و یک باتری Si/C Li-Po است که تقریباً دو هفته استفاده در حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم می‌کند. این ساعت در دو رنگ اصلی مشکی و نقره‌ای با قیمتی حدود ۱۷۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena