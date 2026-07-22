آنر در حال آماده شدن برای عرضه ساعت هوشمند جدید خود است که مجهز به مشخصات فنی پیشرفته برای استفاده روزمره پیشرفته و کاربردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر واچ ۶ پلاس دارای قاب استیل ضد زنگ با ابعاد ۴۶.۵ در ۴۶.۵ در ۱۰.۸ میلی‌متر و وزن ۴۱ گرم است. این ساعت مطابق با استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش ۱.۴۶ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۴۶۴ در ۴۶۴ پیکسل و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است. صفحه نمایش توسط شیشه کریستالی مقاوم در برابر خراش و ضربه محافظت می‌شود.

این ساعت با سیستم عامل MagicOS ۱۰ کار می‌کند و ۴ گیگابایت حافظه داخلی دارد. همچنین شامل بلندگو‌هایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلان‌ها است.

آنر همچنین آن را به برنامه‌های مختلفی برای نظارت بر الگو‌های خواب، تناسب اندام و تعداد قدم‌های روزانه و همچنین حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز کرده است.

این ساعت دارای قطب‌نمای الکترونیکی، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای، بلوتوث ۵.۴ برای جفت شدن با تلفن‌ها و سایر دستگاه‌های هوشمند و یک باتری Si/C Li-Po است که تقریباً دو هفته استفاده در حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را فراهم می‌کند. این ساعت در دو رنگ اصلی مشکی و نقره‌ای با قیمتی حدود ۱۷۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: آنر ، ساعت مچی ، ساعت هوشمند
خبرهای مرتبط
عرضه ساعت هوشمند Oppo Watch ۲ با سیستم عامل جدید
تصاویر ساعت‌ های هوشمند سری Huawei Watch ۳ لو رفتند
عرضه ساعت های GT ۲ Pro Moon Phase Collection هواوی در هند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
استیل ضد زنگ هوشمند .؟ ساعت هوشمند باید سبک زیر ۴۰ گرم باشد
۰
۰
پاسخ دادن
پذیرش ۶ هزار نفر در آزمون دستیاری/ افزایش ۱۵ درصدی میزان شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری + فیلم
وزیر آموزش و پرورش: کنکور به موقع برگزار خواهد شد
۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا
مطالبات بیش از ۲۰۰ همتی بخش دولتی و خصوصی به صنعت دارو
آخرین اخبار
۶۲۹ مصدوم و ۵۵ شهید در پی حملات هوایی آمریکا
مطالبات بیش از ۲۰۰ همتی بخش دولتی و خصوصی به صنعت دارو
وزیر آموزش و پرورش: کنکور به موقع برگزار خواهد شد
پذیرش ۶ هزار نفر در آزمون دستیاری/ افزایش ۱۵ درصدی میزان شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری + فیلم
ضرورت آموزش خود مراقبتی برای بیماران بعد از ترخیص
تدوین برنامه خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت