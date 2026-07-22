آنر در حال آماده شدن برای عرضه ساعت هوشمند جدید خود است که مجهز به مشخصات فنی پیشرفته برای استفاده روزمره پیشرفته و کاربردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر واچ ۶ پلاس دارای قاب استیل ضد زنگ با ابعاد ۴۶.۵ در ۴۶.۵ در ۱۰.۸ میلیمتر و وزن ۴۱ گرم است. این ساعت مطابق با استانداردهای IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.
صفحه نمایش ۱.۴۶ اینچی AMOLED آن دارای وضوح ۴۶۴ در ۴۶۴ پیکسل و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است. صفحه نمایش توسط شیشه کریستالی مقاوم در برابر خراش و ضربه محافظت میشود.
این ساعت با سیستم عامل MagicOS ۱۰ کار میکند و ۴ گیگابایت حافظه داخلی دارد. همچنین شامل بلندگوهایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلانها است.
آنر همچنین آن را به برنامههای مختلفی برای نظارت بر الگوهای خواب، تناسب اندام و تعداد قدمهای روزانه و همچنین حسگرهایی برای اندازهگیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون مجهز کرده است.
این ساعت دارای قطبنمای الکترونیکی، سیستمهای ناوبری ماهوارهای، بلوتوث ۵.۴ برای جفت شدن با تلفنها و سایر دستگاههای هوشمند و یک باتری Si/C Li-Po است که تقریباً دو هفته استفاده در حالت صرفهجویی در مصرف انرژی را فراهم میکند. این ساعت در دو رنگ اصلی مشکی و نقرهای با قیمتی حدود ۱۷۰ یورو عرضه خواهد شد.
منبع: gsmarena