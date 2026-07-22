باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۱ تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
خودرو
|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|
۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰