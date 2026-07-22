سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه گزارش داد هزینه واقعی جنگ آمریکا با ایران از برآورد ۳۷.۵ میلیارد دلاری اعلام‌شده توسط وزیر جنگ این کشور بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو منبع دموکرات و یک منبع سوم آشنا با این موضوع به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که هزینه واقعی جنگ با ایران بسیار بیشتر از تخمین ۳۷.۵ میلیارد دلاری است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه ارائه کرد.

این تا حدودی به این دلیل است که برآورد فعلی شامل هزینه‌هایی مانند ساخت و ساز نظامی برای پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا نمی‌شود.

در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنا، هگست در پاسخ به سوال دیک دوربین، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، ادعا کرده بود که این جنگ تقریبا‌۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است.

او توضیح داد که این مبلغ، هزینه مورد انتظار برخی از هزینه‌ها تا پایان سال مالی، مانند حقوق سربازان، را منعکس می‌کند.

این اولین بار است که هگست، که به همراه دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شده بود، از زمان از سرگیری تجاوز نیرو‌های آمریکایی علیه ایران در اوایل این ماه، با سوالات عمومی قانونگذاران رو‌به‌رو شده است.

شایان ذکر است که آمریکا چند روز پیش تجاوز خود علیه ایران را از سر گرفت و حملات خود را عمدتا بر ساحل، به ویژه بخش جنوبی آن، با هدف قرار دادن بنادر، برج‌های دیده‌بانی ساحلی و بسیاری از بنادر و زیرساخت‌های غیرنظامی متمرکز کرد.

در پاسخ، نیرو‌های مسلح ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، از خلیج فارس گرفته تا اردن و سوریه و همچنین زیرساخت‌های مرتبط با تحرکات نظامی آمریکا را هدف قرار دادند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، ایران و آمریکا ، حمله به آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هزینه جنگ برای ما چقدر است؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
به ما چه.. ما خسارات خودمان را ارزیابی کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۳۱ تير ۱۴۰۵
هزینه جنگ خودمونم بگیم
۰
۰
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