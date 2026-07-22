چین امروز چهارشنبه ۹ ماهواره جدید سنجش از دور زمین پرتاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خبرگزاری شینهوا گزارش داد: روز چهارشنبه، ۲۲ ژوئیه، ساعت ۱۰:۵۴ صبح (به وقت پکن)، چین یک موشک Gravity-۱ را از یک سکوی دریایی در سواحل شانگهای پرتاب کرد. این موشک ۹ ماهواره جدید را به مدار برد.

این آژانس خاطرنشان کرد که ماهواره‌های پرتاب شده امروز از نوع Xiguang و Tianyi هستند و برای خدمات سنجش از دور زمین استفاده می‌شوند.

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چین به طور فعال در حال توسعه برنامه فضایی ملی خود، از جمله ماهواره‌های هواشناسی، ارتباطی و ناوبری و همچنین فناوری‌های اکتشاف ماه است. متخصصان چینی با حمایت دولت، روی پروژه‌هایی برای کاوش سیارک‌ها و مریخ کار می‌کنند.  

چین همچنین یک ایستگاه مداری عملیاتی در فضا دارد که می‌تواند در پروژه‌های تحقیقاتی فضایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است که چین در سال ۲۰۲۵ با انجام ۹۲ پرتاب، رکورد جدیدی در تعداد پرتاب‌های فضایی به دست آورد و بدین ترتیب رکورد قبلی خود را شکست.

منبع: تاس

برچسب ها: فضا ، ماهواره ، آژانس فضایی چین ، مدار زمین
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