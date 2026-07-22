سرپرست مدیرعاملی باشگاه آلومینیوم اراک مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محمدی به عنوان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک معرفی شد. 

به این ترتیب، محمد رجاییان رسما از مدیریت باشگاه آلومینیوم کنار رفت.

محمدی سابقه معاونت پرسپولیس و مدیرعاملی سایپا و فولاد را در کارنامه دارد. 

 

 

محمد محمدی سرپرست آلومینیوم اراک شد

برچسب ها: آلومینیوم اراک ، محمد محمدی ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
رقابت داغ در دروازه استقلال/ جنگ فرعباسی و خلیفه برای پیراهن شماره یک
مجتبی حسینی سرمربی نساجی شد
بازیکنان آکادمی در صف جانشینی جلالی
خلیفه در انتظار باز شدن پنجره؛ فرعباسی گزینه نخست آبی‌ها
شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک تکذیب شد + عکس
انتقال قرضی مهاجم جوان پرسپولیس به گل گهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
برترین‌های گلف ایران مشخص شدند؛ کرم‌پور در صدر جدول ایستاد +فیلم
اسبقیان: هنر‌های رزمی سواره، بازتابی از هویت و ظرفیت‌های فرهنگی ورزش ایران است+فیلم
مسیر کبدی ایران در بازی‌های آسیایی؛ حریفان گروه B مشخص شدند
پیاتزا به تهران نیامد؛ سکوت سرمربی ایتالیایی در پایان لیگ ملت‌ها
رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون ناوک جوانان ترکیه/ سه پیروزی برای نمایندگان ایران در آغاز مسابقات
حریفان هندبال ایران در بازی‌های آسیایی اعلام شدند
قرعه‌کشی ناگویا ۲۰۲۶؛ مسیر دشوار ایران در گروه B مشخص شد
اگر پرسپولیس نتیجه نگیرد، تارتار قربانی می‌شود/ کسب ۳ تساوی از سوی تیم ملی دستاورد نیست