شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در قالب طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید»، با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی و پایداری شبکه، اقدام به تعدیل ۴۹۱۱ چراغ شهری و ۸۲۴ چراغ جاده‌ای و همچنین پایش مراکز تجاری و اداری در سطح استان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تعدیل روشنایی ۴ هزار و ۹۱۱ چراغ در معابر اصلی شهری و ۸۲۴ چراغ در محور‌های جاده‌ای، مطابق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف در قالب طرح «صد شب، صد بازدید» در استان فارس خبر داد.

محمدحسین زارعی با اعلام این خبر گفت: طرح «صد شب، صد بازدید» در راستای اجرای ابلاغیه شرکت توانیر و به منظور تحقق صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق با کاهش روشنایی‌های غیر ضروری، جلوه‌های بد مصرفی و برق‌های غیر مجاز مشهود، جلوگیری از هدررفت انرژی و شناسایی و خاموش کردن مصارف نامتعارف و بدمصرف در استان فارس از ابتدای خردادماه شروع شده است که تاکنون دستاورد‌های خوبی به همراه داشته است.

او بازدید از ۹۵۰ مرکز تجاری و صدور اخطار برای اصلاح مصادیق بدمصرفی، بازدید و پایش ۳۰۹ مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی، بازدید از ۴۱۸ اداره و شعبه بانک و ارائه آموزش‌ها و تذکرات لازم با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و شناسایی و اصلاح جلوه‌های بدمصرفی از طریق جمع‌آوری ۹۹۹ رشته ریسه روشنایی و سایر روشنایی‌های غیرضروری را از جمله اقدامات انجام شده توسط نیرو‌های عملیاتی این شرکت در سطح شهرستان‌های استان فارس عنوان کرد.

او افزود: اجرای این اقدامات تاکنون توانسته حدود ۱ مگاوات از بار هم‌زمان شبکه برق استان را کاهش داده و نقش موثری نیز در افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از بروز محدودیت‌های تأمین برق، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف داشته باشد.

مجری استانی طرح «صد شب، صد بازدید» شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نیز در ادامه در تشریح اجرای این طرح در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت بیان داشت: در راستای اهمیت نظارت بر مصرف و با هدف مصرف بهینه انرژی با مشارکت کلیه اکیپ‌های نظارتی و عملیاتی توزیع برق استان، پایش میدانی و مستمر تمامی مشترکان برق استان فارس جهت یادآوری نکات لازم و ارائه توصیه‌هایی در راستای اصلاح الگوی مصرف در قالب برنامه" ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید" در حال پیگیری و اجراست.

کیوان نامجو، با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، خاطرنشان کرد: استمرار این طرح با همکاری مشترکان، اصناف، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشد. 

او تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» و همکاری مشترکان، تلاش می‌کند ضمن حفظ پایداری شبکه برق، زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان را فراهم کند.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: توزیع برق فارس ، چراغ پرمصرف
خبرهای مرتبط
تعدیل ۴ هزار و ۹۰۰ چراغ روشنایی معابر طی مانور سراسری
بهره‌مندی ۱۳ روستای استان فارس از نعمت برق
جمع‌آوری ۲۸۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
متاسفانه حتی نمای مجتمع های مسکونی چراغ باران است!

مجتمع های تجاری و اداری و هتل ها هم همینطور!!!!@
۰
۰
پاسخ دادن
احیای معجزه‌آسای کودک ۱۱ ساله توسط تیم اورژانس اعزامی به اربعین
رکوردشکنی فسا در توسعه ارتباطات روستایی/ اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای اتصال ۱۸ روستا
احیای ظرفیت‌های صنعتی ITMC در دستور کار صمت فارس / حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
یش از ۴ میلیون وکالت برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی اخذ شده است
خروش حماسی مردم شیراز در صد و چهل و هفتمین روز بعثت + فیلم
آخرین اخبار
خروش حماسی مردم شیراز در صد و چهل و هفتمین روز بعثت + فیلم
یش از ۴ میلیون وکالت برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی اخذ شده است
احیای ظرفیت‌های صنعتی ITMC در دستور کار صمت فارس / حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
احیای معجزه‌آسای کودک ۱۱ ساله توسط تیم اورژانس اعزامی به اربعین
رکوردشکنی فسا در توسعه ارتباطات روستایی/ اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای اتصال ۱۸ روستا
کلید ورود شیراز به باشگاه ۱۰۰ شهر برتر جهان/ هوشمندسازی و مدیریت داده‌محور
جایگاه راهبردی شیراز در مدیریت شهری جهان تثبیت شد
چهار طرح شهرک صنعتی در فارس با واگذاری ۱۰۰ هکتار اراضی ملی کلید می‌خورد
سایه مرگبار سموم پرخطر بر سر زنبورستان‌ها/ کاهش شدید جمعیت حشرات گرده‌افشان در ۵ سال اخیر
کشف ۷۱ دستگاه ماینرغیرمجاز در شهرستان لامرد
خیز تعاون روستایی فارس برای حذف واسطه‌ها/ زنجیره تامین پایدار کشاورزی شکل می‌گیرد
هشدار دیوان محاسبات به پروژه‌های مخرب محیط زیست/ اصل ۵۰ قانون اساسی خط قرمز است
فتح سکوهای افتخار توسط دانش‌آموزان شیرازی/ کسب ۵۲ رتبه برتر استانی در جشنواره خوارزمی
اهتزاز پرچم حضرت شاهچراغ (ع) در خدمت به زوار اربعین حسینی/ اعزام کاروان خادمان موکب احمدبن موسی (ع) به کربلای معلی
آغاز فصل برداشت انگور در شیب‌های تاریخی «دوان» کازرون
تاب‌آوری و صبر راهبردی، رمز پیروزی در نبرد‌های آخرالزمانی است
پایش مستمر گلوگاه‌های تولید در فارس
خدمت رسانی ۱۴۰ موکب از فارس به زائران اربعین در نجف و کربلا
ورود ۳۲۸ آتش‌نشان «تکاور» به ایستگاه‌های عملیاتی شیراز
فارس قطب درمانی فرهنگیان جنوب کشور/ مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه معلم ۲ برابر شد
۱۱۰ واحد مسکن مددجویی در لارستان در حال ساخت است
روستاهای فارس به سمت اقتصادمحور شدن می‌روند
فارس ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری، دانش‌بنیان و معدن را دارد
سایه‌سار همدلی بر فراز شبکه برق جنوب/ تجلی روحیه مقاومت مردم فارس و بوشهر در گرمای تابستان
خط ۳ مترو شیراز؛ کلید کاهش ترافیک در شمال‌غرب کلان‌شهر
کشت نخستین ارزن‌های ماهور و صدرا در سروستان با هدف افزایش بهره‌وری آب
از پل فسا تا پلیس‌راه بوشهر؛ ۹ موکب در خدمت زائران اربعین
خدمت‌رسانی همزمان شهرداری شیراز در مسیر اربعین حسینی و کربلای معلی با اعزام ۶۰۰ نیروی اجرایی و امدادی
نجوای زائران در حرم رضوی برای «رهبر شهید»/وداعی ناتمام با مردی که در دل‌ها زنده است + فیلم
وصول ۷ هزار و ۹۸ میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس