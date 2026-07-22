باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی که از سوی پولتیکو در ماه ژوئیه انجام شد، نشان داد که درصد رای‌دهندگان «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (ماگا) که معتقدند جنگ ارزش هزینه‌های اقتصادی را دارد، از ۵۰ درصد در ماه مه گذشته به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.

در ماه مه، نیمی از پایگاه هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که به ماگا معروف است، معتقد بودند که جنگ با ایران ارزش هزینه‌های اقتصادی را دارد. اکنون، این درصد به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.

طبق نظرسنجی جدید پولتیکو، این کاهش شدید ۱۳ امتیازی تنها در عرض دو ماه، نشان می‌دهد که چگونه سرسخت‌ترین حامیان ترامپ شروع به موافقت با اکثریت آمریکایی‌هایی کرده‌اند که مدت‌هاست با دخالت آمریکا در جنگ مخالف بوده‌اند.

علاوه بر این، بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط شرکت نظرسنجی مستقل «پابلیک فرست»، ۳۷ درصد از حامیان ترامپ گفتند که آمریکا باید «به دخالت خود در ایران ادامه دهد، مشروط بر اینکه هزینه‌ها را افزایش ندهد»، این درحالی است که در ماه مه ۲۹ درصد همین نظر را داشتند.

تقریبا از هر پنج حامی ترامپ، یک نفر معتقد است که آمریکا باید جنگ خود با ایران را، صرف نظر از هزینه‌های آن، پایان دهد.

کاخ سفید به شدت ناامید شده است

پولتیکو اعلام کرد که کاهش حمایت در میان وفادارترین هواداران ترامپ، آشکارترین گواه بر این است که «صبر آمریکایی‌ها رو به پایان است، زیرا اقتصاد همچنان دغدغه اصلی رأی‌دهندگان با نزدیک شدن به چرخه انتخابات میان‌دوره‌ای مهم است.»

یکی از افراد نزدیک به کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود تا درباره مکالمات خصوصی صحبت کند، گفت: «کاخ سفید در حال حاضر به شدت ناامید است و مقامات ارشد به من گفته‌اند که ترامپ کاملا آگاه است که تنها راه برای دستیابی به پیروزی که او به دنبال آن است، از نظر سیاسی غیرممکن است. مردم آمریکا در این مرحله از هیچ گونه تشدید تنشی حمایت نخواهند کرد. ما آمریکایی‌های بیشتری را از دست داده‌ایم و به یک وضعیت سیاسی غیرممکن رسیده‌ایم.»

منبع: المیادین