باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیتالله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم، با اشاره به ضرورت پاسداری از وحدت و همدلی در شرایط کنونی، تصریح کرد: دوری از اختلاف و تفرقه، از مهمترین مطالبات مشترک رهبر فقید انقلاب، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست و امروز بیش از هر زمان دیگری به این سفارش مؤکد نیاز داریم.
او با تأکید بر اینکه هرگونه موضعگیری و رفتار در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر باید حسابشده باشد، هشدار داد: نکته کلیدی این است که اقدامات ما نه تنها به تخریب یا تضعیف کشور و مسئولان دامن نزند، بلکه دشمنان نیز از افشاگریها و اختلافات داخلی بهعنوان ابزاری برای ضربهزدن به نظام استفاده نکنند.
آیتالله سعیدی همچنین بر توصیه رهبر جدید انقلاب مبنی بر پرهیز از تنازع و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و افزود: اختلافنظر میان مسئولان، امری طبیعی است، اما این اختلافات باید در همان جلسات کارشناسی و در سطح مسئولان حل شود و هرگز به جامعه کشیده نشود؛ چراکه این رویه، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و به چنددستگی در میان مردم دامن میزند.
دغدغه جدی مردم مؤمن و متدین استان، مسئله حجاب است
در ادامه این جلسه، اکبر بهنامجو، استاندار قم، با اشاره به دغدغههای جدی مردم مؤمن و متدین استان، مسئله حجاب را یکی از مهمترین مطالبات خانوادهها و نهادهای فرهنگی دانست و اظهار داشت: در هر موکب، هیئت و اجتماع مردمی که حضور مییابیم، نخستین درخواستی که از سوی مردم مطرح میشود، ساماندهی وضعیت حجاب در قم است. این مسئله دیگر یک دغدغه فردی نیست؛ به یک مطالبه عمومی و جدی در سطح استان تبدیل شده است.
افتتاح «رادیو قلمرو»؛ صدای کتابخانههای عمومی قم
در بخش پایانی این نشست، از «رادیو قلمرو» بهعنوان نخستین رادیوی اینترنتی تخصصی کتابخانههای عمومی استان قم، بهطور رسمی رونمایی و افتتاح شد. محمد غفاری، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم، در این مراسم با بیان اینکه این رادیو بهصورت ۲۴ ساعته و در بستر آنلاین فعالیت خواهد کرد، گفت: رادیو قلمرو، پل ارتباطی جدیدی میان اهالی قلم و کتاب با کتابخانههای عمومی است و بستری فراهم کرده تا علاقهمندان، تولیدات ادبی و فرهنگی خود را با اعضای کتابخانهها و عموم مخاطبان به اشتراک بگذارند.
غفاری با اشاره به تنوع محتوایی این رسانه نوپا، خاطرنشان کرد: برنامههایی نظیر معرفی و نقد کتاب، خوانش شعر و داستان، معرفی نویسندگان و شاعران بومی و ملی، پوشش صوتی رویدادهای ادبی و کتابخانهای، و گفتوگوهای تخصصی با فعالان حوزه کتاب، از جمله بخشهای ثابت و پیشبینیشده برای رادیو قلمرو به شمار میرود. امیدواریم این رسانه بتواند گام مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان قم بردارد.