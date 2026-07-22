در جلسه هیئت دولت صبح امروز، آخرین وضعیت بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های استان‌های جنوبی در پی جنگ تحمیلی اخیر بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با قدردانی از مردم زحمت‌کش استان‌های جنوبی، مدیران محلی و تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی که برای همراهی با مردم به این مناطق سفر کرده بودند، بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات زیرساختی این استان‌ها تأکید کرد.

در ادامه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گزارشی از سفر استانی ارائه کرد و با بیان اینکه علیرغم پرواز پهپادهای دشمن در آسمان، نیروهای وزارت راه و شهرسازی بدون وقفه به احداث راه‌های فرعی مشغول بودند تا مردم و رانندگان با مشکل تردد مواجه نشوند، بر ضرورت انجام اقدامات اساسی برای ترمیم خسارت‌ها تأکید کرد.

قائم پناه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان وزارت نیرو افزود: در گرمای ۵۴ درجه، پرسنل وزارت نیرو با تلاش شبانه‌روزی پست‌های برق آسیب‌دیده را در کمترین زمان ممکن اصلاح کردند. همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، تأثیر بسزایی در روحیه آنان داشت. همچنین مدیران منطقه عسلویه و پارس جنوبی در طول ۴۰ روز جنگ، در حالی که موشک‌های دشمن در هوا بود، با مدیریت سریع، آتش‌سوزی را مهار کرده و در آواربرداری، تمامی قطعات و لوله‌ها را با دقت بیرون آورده و کدگذاری کردند تا هزینه بازسازی به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهورهمچنین به درخواست صرفه‌جویی در مصرف برق از مردم اهواز اشاره کرد و گفت: با همراهی مردم، در یک شب دو هزار مگاوات صرفه‌جویی صورت گرفت که نشان از ظرفیت بالای همکاری مردم دارد.

در بخش دیگر این جلسه فرزانه صادق، وزیر راه و شهر سازی، در گزارشی از سفر به استان‌های جنوبی، همدلی بی‌نظیر میان مردم و مسئولان استانی را غیرقابل‌ توصیف خواند و با اشاره به آسیب‌های وارده از سوی دشمن به زیرساخت‌ها به‌ویژه تونل‌ها و پل‌ها، هشدار داد که با آغاز فصل بارندگی، ضرورت ترمیم، اصلاح و حتی بازسازی برخی از این سازه‌ها به‌صورت عاجل بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیر راه و شهر سازی در ادامه به موضوع میناب و حادثه مدرسه شجره طیبه اشاره کرد و گفت: این منطقه نیازمند توجه همه‌جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ خوشبختانه ستاد ملی میناب در دولت به تصویب رسیده و زمینه اقدامات بخش خصوصی و خیرین نیز فراهم شده است. همچنین لنج‌های مردم آسیب دیده‌اند که باید برای جبران خسارت آنان نیز چاره‌اندیشی شود.

وزیر نیرو نیز در گزارشی ضمن تأیید ترمیم پست‌های برق آسیب‌دیده در کمتر از ۲۴ ساعت، صرفه‌جویی دو هزار مگاواتی را نشانه توانمندی و همبستگی ملی دانست.

در ادامه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از حادثه اخیر مربوط به دو سایت «فردوسی‌پور» و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و چندصدایی در حوزه فضای مجازی را همچنان از مشکلات اساسی کشور برشمرد. رئیس‌جمهور در این خصوص دستور پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از بروز مسایل بدون هماهنگی را صادر کرد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز گزارشی از آخرین مباحث و تحولات مرتبط با جنگ آمریکا علیه کشورمان به هیئت دولت ارائه داد.

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت با فوریت، لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر را به تصویب رساند. با توجه به اینکه تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر، محل اختلاف ایران با سایر طرف‌ها بود و این بند از معاهده خارج شده است، سایر مواد مورد تأیید قرار گرفت و این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

همچنین موضوع وضعیت نیروهای شرکت که پیش‌تر در جلسات هیئت دولت مطرح شده بود، امروز به تصویب نهایی رسید.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: هیئت دولت ، مسعود پزشکیان ، جنگ
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