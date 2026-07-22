رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: فردی که لابه‌لای درختان مخفی شده و اقدام به قتل خانمی کرده بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردین‌ماه امسال در یکی از محله‌های شیراز، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های تکمیلی بیانگر آن بود که مردی حدودا ۴۰ ساله در حالی که کلاه نقاب‌دار بر سر و ماسک بر روی صورت داشت حدود یک ساعت قبل از مراجعه مقتول به محل کار، خود را لابه‌لای درختان مخفی و به محض مراجعه خانم جوان ۳۷ ساله، به سمت او حمله ور شده و چندین ضربه چاقو به شکم او وارد کرده و به صورت پیاده متواری می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان زبده تحقیقات فنی و تخصصی خود را آغاز کرده و مطلع شدند قاتل (که دارای سابقه قتل در سال ۱۳۹۳ و تحمل ۱۰ سال حبس و آزادی پس از رضایت اولیاء دم بود) در کوه‌های اطراف شهرستان خفر خود را مخفی کرده است.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند قاتل ۴۰ ساله را شناسایی و در عملیاتی پیچیده اورا دستگیر کنند، گفت: متهم که کارگر فضای سبز آن مجتمع بوده پس از مواجهه با دلائل موجود صراحتاً به قتل مرحومه اقرار و علت آن را اخراج او به دلیل داشتن سابقه کیفری بیان کرد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: قتل ، قاتل ، چاقو ، دستگیری قاتل
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