باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که آنچه اکنون پس از نشست دونالد ترامپ،رئیس جمهور آمریکا و جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در واشنگتن مهم است، «نتایج میدانی است و نه فقط آنچه که به نظر می‌رسد».

بری به روزنامه الشرق الاوسط گفت: «درسی که پس از این جلسه گرفته شد، تحکیم آتش‌بس و عقب‌نشینی‌هایی است که هنوز اتفاق نیفتاده است.»

او خاطرنشان کرد: «عقب‌نشینی که روز دوشنبه از شهر زوتر الغربیه انجام شد، به سختی می‌توان آن را عقب‌نشینی دانست، زیرا این شهر بسیار کوچک است و به طور کامل اشغال نشده بود و عملیات بمباران جنایتکارانه علیه خانه‌ها، محله‌های غیرنظامی و زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد، همانطور که حملات به ساکنان حومه روستاهای اشغالی ادامه دارد.»

بری اظهار داشت که موفقیت این اجلاس به دستیابی به این گام‌ها بستگی دارد. وی افزود: «من قبلا گفته‌ام که به نتایجی برسید و من به شما افتخار خواهم کرد، اما هنوز اتفاق نیفتاده است.»

الشرق الاوسط از بری در مورد برداشتش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه بری با مشاهده پیشرفت حاصل از توافق به این روند خواهد پیوست، پرسید. به گفته این روزنامه، بری خندید و گفت: «به نظر می‌رسد ترامپ من را بهتر از لبنانی‌ها درک می‌کند.»

منبع: النشره