در حالی که باشگاه پرسپولیس خواستار محرومیت باشگاه تراکتور و اصلاح رأی پرونده علیرضا بیرانوند شده بود، تأخیر در پرداخت هزینه دادرسی باعث شد دادگاه حکمیت ورزش (CAS) از بسته شدن این پرونده خبر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس پس از دریافت شکایت علیرضا بیرانوند در دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، شکایت جداگانه‌ای تنظیم کرد و در آن مدعی شد که باشگاه تراکتور این بازیکن را اغوا کرده است. پرسپولیس در این شکایت خواستار بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی تراکتور شد. همچنین این باشگاه از فدراسیون فوتبال نیز شکایت کرد و اعلام کرد رای صادرشده ناقص بوده و باید برای باشگاه تراکتور نیز تنبیهاتی در نظر گرفته می‌شد.

با این حال، آخرین مهلت پرداخت هزینه دادرسی ۲۴ تیرماه بود، اما باشگاه پرسپولیس ۲۵ تیرماه با ارسال نامه‌ای به CAS درخواست تمدید مهلت پرداخت را مطرح کرد و دلیل آن را دشواری روند واریز وجه اعلام کرد. دادگاه CAS نیز در پاسخ اعلام کرد که تنها در صورتی با این درخواست موافقت خواهد شد که باشگاه پرسپولیس ثابت کند برای واریز مبلغ اقدام کرده اما موفق به انجام آن نشده است.

با این وجود، از آنجا که پرسپولیس هیچ اقدامی برای پرداخت انجام نداده بود، بلافاصله هزینه دادرسی را واریز کرد. این مبلغ در تاریخ ۳۰ تیرماه (دیروز) پرداخت شد، اما دادگاه CAS اعلام کرد که هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر واریز شده و در نتیجه این پرونده بسته خواهد شد.

اکنون تنها پرونده به شماره ۱۱۷۴، مربوط به شکایت علیرضا بیرانوند از فدراسیون فوتبال، باقی مانده است. قرار است برای رسیدگی به این پرونده جلسه‌ای به صورت آنلاین برگزار شود و پس از آن رأی نهایی نیز صادر خواهد شد.

علیرضا بیرانوند علاوه بر چهار ماه محرومیت، به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان غرامت نیز محکوم شده بود. او نسبت به این رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به CAS شکایت کرده است و صدور دستور موقت از سوی این دادگاه، اجرای رأی را متوقف کرده است. البته رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده و آخرین مهلت بیرانوند برای پرداخت هزینه دادرسی، هفته آینده به پایان می‌رسد.