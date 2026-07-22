بانک مرکزی اعلام کرد: در سه ماهه ابتدای امسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۷۷ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد چک‌های الکترونیک صادر شده از سوی مشتریان در فروردین ماه امسال ۳۰۳ هزار و ۲۶۸ فقره بوده است. این آمار در اردیبهشت ماه امسال به ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره رسید و در خردادماه نیز ۶۴۳ هزار و ۶۴ فقره ثبت شده است. گفتنی است در سه ماهه ابتدایی امسال در مجموع یک میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۴۸ فقره چک الکترونیک از سوی مشتریان شبکه بانکی صادر شده است.

این در حالیست که مجموع چک الکترونیک صادر شده در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۴۸۵ هزار و ۸۱۲ فقره بوده است. همچنین در خرداد ماه امسال ۵ درصد چک‌های صادر شده مشتریان شبکه بانکی، چک الکترونیک بوده است.

رشد صدور دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی

در سه ماهه ابتدایی امسال حدود ۵۸۰ هزار دسته چک الکترونیک از سوی شبکه بانکی در اختیار مشتریان قرار گرفته است که این آمار در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ رشد ۲۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در خردادماه امسال نسبت تعداد دسته‌ چک‌های الکترونیک اشخاص حقیقی به کل دسته چک‌های الکترونیک و کاغذی اشخاص حقیقی به ۲۶.۸۵ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد حدود ۲۷ درصد از دسته چک‌های صادر شده برای مشتریان حقیقی شبکه بانکی، الکترونیک بوده است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: چک بانکی ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مشتریان بانک ملی
۲۳:۱۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
چرا : بانک ملی سود پول سپرده های مردم را نمی دهد ؟ چرا هیچکس جواب مردم را در خصوص احقاق حقوق حقه شان نمی دهد ؟؟؟ به کجا باید شکایت بکنیم ؟
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