باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه درخصوص مراسم تشییع رهبر شهید، انتقاداتی از سوی مردم مطرح است و میپرسند چرا وقتی مسیر تشییع پیکرها در تهران عوض شد، اطلاعرسانی انجام نشد؟، گفت: اصل اول ایمنی و توجه به جان مردم بود و نهایت دقت برای اینکه هیچکس آسیب نبیند، صورت گرفت که به تعبیر رهبری، دهها کیلومتر در پنج شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد حضور داشتند و به برکت خون رهبر شهید و تدابیر مسئولان، این کار بدون هیچگونه حاشیهای انجام شد.
معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در تهران آن چیزی که من در برخی از جلسات حضور داشتم و از مسئولان مرتبط پرسیدم هیچوقت نگفتند از کدام نقطه البته شرق را اعلام کردند. الان ما برای اربعین قرارگاههای مستقر داریم یعنی به تناسب صحنه، ممکن است تصمیماتی را مسئولان اتخاذ کنند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: مسئولان در اول صبح روز تشییع، وقتی جمعیت را رصد میکنند، میبینند که تراکم بسیار زیادی در میدان امام حسین (ع) و خیابان دماوند وجود دارد. بعد که بررسی میکنند، میبینند با موانعی مواجهیم ازجمله زیرگذر میدان امام حسین (ع)، پل سرباز، پل کالج و زیرگذرهای دیگر و آن اطمینانی که باید از برگزاری مراسم تشییع در آنجا حاصل شود و باعث تلفات نشود این اطمینان بهوجود نمیآید بنابراین براساس همان اصل که ایمنی و جان مردم برقرار است، بلافاصله مسئولان تصمیم میگیرند و خود آقای پورجمشیدیان بهعنوان دبیر ستاد، در ظهر همان روز در تلویزیون حضور پیدا کرد، عذرخواهی کرد و دلیل را تشریح کرد و تشییع از خیابان آزادی شروع شد البته باید با دقت بیشتری اطلاعرسانی میشد و این انتقاد بر ما که مسئول برگزاری بودیم وارد است.