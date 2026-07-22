رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر نقش ملی بیمارستان فارابی در آموزش و درمان، از پایان عملیات فیزیکی ساختمان جدید این مرکز تا اوایل سال ۱۴۰۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا رئیس کرمی در نشست دومین مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان فارابی، با اشاره به جایگاه ویژه این مرکز در نظام سلامت کشور بیان کرد: «بیمارستان فارابی به خوبی شناخته شده و پناهگاه بیماران از سراسر کشور به شمار می‌آید. با این حال، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این مرکز تربیت نیروی انسانی متخصص برای کل ایران است و دانش‌آموختگان آن اکنون در تمامی شهرها، حتی مناطق مرزی، خدمت‌رسانی می‌کنند.»

پایان عملیات فیزیکی ساختمان جدید تا اوایل سال آینده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به وضعیت پروژه ساختمان جدید این بیمارستان اشاره کرد و توضیح داد: «پروژه بیمارستان جدید فارابی از ابتدای مسئولیت ما به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی پیگیری شد. با همراهی سازمان برنامه و بودجه برای تامین هزینه‌های ساخت، پیش‌بینی می‌کنیم عملیات فیزیکی این بنا تا اوایل سال آینده به پایان برسد.»

وی با بیان اینکه بیمارستان فارابی کار خود را در گذشته با ظرفیت محدود ۲۵ تخت آغاز کرده بود، توسعه این مرکز را چشمگیر خواند و تاکید کرد: «در حال حاضر پیچیده‌ترین خدمات چشم‌پزشکی مطابق با دانش روز دنیا در این مجموعه به بیماران ارائه می‌شود.»

تجهیز مراکز درمانی؛ چالشی فراتر از توان منابع دولتی

رئیس کرمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تامین تجهیزات پزشکی را یکی از چالش‌های جدی بیمارستان‌ها دانست و گفت: با وجود توانمندی بالای کادر درمان، در حوزه تجهیزات با کمبود‌هایی رو‌به‌رو هستیم که گاهی ارائه خدمات مطلوب را با محدودیت مواجه می‌کند.

وی شکل‌گیری نهاد‌های خیریه مستقل در بیمارستان‌ها را گامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: سپردن مدیریت این نهاد‌ها به دست خود خیرین باعث می‌شود روند کار‌ها از پیچیدگی‌های اداری دولتی خارج شود. در این ساختار، کمک‌های مردمی به صورت هدفمند هدایت می‌شود و خیرین می‌توانند به صورت مستقیم بر نحوه هزینه‌کرد منابع نظارت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر هزینه‌های سنگین نظام سلامت تصریح کرد: «مراکز درمان دولتی، توان مالی کافی برای نوسازی، بازسازی و ایجاد زیرساخت‌های جدید را ندارند. با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور فعلی تجهیزات، منابع دولتی حتی پاسخگوی نیاز‌های حداقلی نیز نیست و بدون مشارکت جدی خیرین سلامت، توسعه و بازسازی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

چشم‌انداز ۱۴۰۶؛ گسترش خدمات تخصصی

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای هیئت مدیره انجمن و اساتید بیمارستان ابراز امیدواری کرد: «با استمرار این حمایت‌ها، انتظار داریم در سال ۱۴۰۶ شاهد شروع به کار ساختمان جدید فارابی به عنوان مرکز مکمل مجموعه فعلی باشیم تا بتوانیم خدمات گسترده‌تر و نوین‌تری به بیماران ارائه دهیم؛ چرا که رسالت اصلی فارابی، پاسخگویی به پیچیده‌ترین نیاز‌های درمانی کشور است که در سایر مراکز امکان دریافت درمان ندارند.»

رئیس کرمی در پایان این مراسم همچنین از برنامه‌ریزی برای افتتاح بیمارستان جدید شهدای اسلامشهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: «ساخت این پروژه از ۱۷ سال پیش آغاز شده بود و اکنون به مراحل پایانی رسیده است تا در خدمت مردم این منطقه کم‌برخوردار قرار گیرد.»

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