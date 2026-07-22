باشگاه خبرنگاران جوان - حمداله نصرت‌پور در آیین آغاز به‌کار پارکینگ بزرگ اربعین اظهار کرد: این مجموعه خدماتی یکی از بزرگ‌ترین پارکینگ های کشور است که شهرداری مهران مدیریت و آماده‌سازی آن را با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی بر عهده دارد.

وی افزود: پارکینگ بزرگ اربعین مهران که گنجایش ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه دارد به سامانه پایش تصویری و دوربین‌های مداربسته مجهز شده است.

نصرت‌پور توضیح داد که افزون بر این‌ها، زون‌بندی بخش‌های مختلف و جانمایی محل استقرار خودروها نیز برای ساماندهی تردد و آسانی دسترسی زائران در پارکینگ انجام شده است.

شهردار مهران ادامه داد: موکب، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و ایستگاه اتوبوس در این مجموعه پیش‌بینی و دیگر امکانات رفاهی و پشتیبانی مورد نیاز نیز برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده است.

نصرت‌پور گفت: شهرداری مهران مجموعه‌ای از کارهای عمرانی، خدماتی، ترافیکی و رفاهی را در این پارکینگ با هدف ایجاد شرایط مناسب برای توقف خودروها و آسانی تردد زائران در ایام اربعین انجام داده است.

وی افزود: پارکینگ بزرگ اربعین شهرداری مهران اکنون آماده میزبانی از خودروهای زائران حسینی و ارائه خدمات به آنها است.

منبع: شهرداری مهران