شهردار مهران اعلام کرد که پارکینگ بزرگ اربعین مهران با گنجایش ۶۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی از امروز آماده پذیرش خودروهای زائران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمداله نصرت‌پور در آیین آغاز به‌کار پارکینگ بزرگ اربعین اظهار کرد: این مجموعه خدماتی یکی از بزرگ‌ترین پارکینگ های کشور است که شهرداری مهران مدیریت و آماده‌سازی آن را با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی بر عهده دارد.

وی افزود: پارکینگ بزرگ اربعین مهران که گنجایش ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه دارد به سامانه پایش تصویری و دوربین‌های مداربسته مجهز شده است.

نصرت‌پور توضیح داد که افزون بر این‌ها، زون‌بندی بخش‌های مختلف و جانمایی محل استقرار خودروها نیز برای ساماندهی تردد و آسانی دسترسی زائران در پارکینگ انجام شده است.

شهردار مهران ادامه داد: موکب، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و ایستگاه اتوبوس در این مجموعه پیش‌بینی و دیگر امکانات رفاهی و پشتیبانی مورد نیاز نیز برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده است.

نصرت‌پور گفت: شهرداری مهران مجموعه‌ای از کارهای عمرانی، خدماتی، ترافیکی و رفاهی را در این پارکینگ با هدف ایجاد شرایط مناسب برای توقف خودروها و آسانی تردد زائران در ایام اربعین انجام داده است.

وی افزود: پارکینگ بزرگ اربعین شهرداری مهران اکنون آماده میزبانی از خودروهای زائران حسینی و ارائه خدمات به آنها است.

منبع: شهرداری مهران 

برچسب ها: پارکینگ خودرو ، زائران اربعین
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