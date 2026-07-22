باشگاه خبرنگاران جوان - «نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است.» این جمله، چارچوب نگاه رهبر شهید به سلمان را تعیین میکند؛ نگاهی که در آن، یک صحابی ایرانی پیامبر (ص) نه تنها مایه افتخار یک قوم، که هویتبخش یک سرزمین پهناور است. اما راز این عظمت در چیست؟
در میان یاران پیامبر گرامی اسلام (ص)، چهرههایی هستند که با ایمان و کردار خود، فراتر از یک صحابه معمولی میدرخشند. سلمان فارسی، یکی از این چهرههای بینظیر است؛ انسانی که از دیار ایران برخاست و پس از سالها جستوجوی بیوقفه، به سرچشمهی زلال حقیقت رسید. بهگونهای که پیامبر اکرم (ص) دربارهاش فرمود: «سلمانُ مِنّا أهلَ البَیت»
رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای در وصف این شخصیت بزرگ، او را نه تنها مایه افتخار ایران، بلکه الگویی برای جوانان معرفی میکنند و بر ضرورت بازشناسی ابعاد شخصیتی او تأکید داشتند؛ «عَن مَنصورِ بنِ بَزرَج، قال: قُلتُ لِأَبیعَبدِاللّهِ الصّادِق علیهالسلام: ما أَکثَرَ ما أَسمَعُ مِنکَ یا سَیِّدی ذِکرَ سَلمانَ الفارسی». راوی میگوید: چقدر زیاد میشنوم از شما که نام سلمان را میبرید! امام صادق (ع) در پاسخ فرمود: «لاتَقُل «الفارسی» وَ لکِن قُل سَلمانَ المُحَمَّدی»؛ سلمان را به «فارسی» نخوان، «محمدی» بخوان؛ نسبت او فراتر از نسبت قومی و میهنی است؛ نسبت دینی است.
این روایت، دریچهای است به عظمت انسانی که رهبر شهید، آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، دربارهاش فرمود: «نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است.»
سلمان، آن صحابی بزرگِ ایرانی پیامبر (ص)، در هفتم صفر سال پنجم هجری با پیشنهاد حفر خندق در اطراف مدینه، نام خود را در تاریخ اسلام جاودانه کرد. مقام ایمان، مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خدا، پیگیری برای رسیدن به سرچشمهی زلال حقیقت، آنچنان یک انسانی را بالا میبرد که پیغمبر بفرماید: "سلمانُ مِنّا أهلَ البَیت".» رهبر شهید انقلاب
امام صادق (ع) در پاسخ به اینکه چرا اینقدر از سلمان یاد میکنند، به سه خصلت ویژه اشاره میکنند که در همآمیختگی آنها، شخصیتی بینظیر را پدید آورده است. سلمانِ فارسی با اتکا بر این سه صفت، چنان در اوج قرار گرفت که پیامبر خدا (ص) دربارهاش فرمود: «سلمانُ مِنّا أهلَ البَیت»
نخست، ایثار میل امیرالمؤمنین بر میل خود بود. سلمان، هوای نفس خود را در برابر خواستهی امام علی (ع) به هیچ میگرفت و رضایت او را بر رضایت خود ترجیح میداد. این، نشاندهنده اوج محبت و تسلیم او در برابر ولایت است؛ درسی که امروز نیز برای هر شیعهای، راهگشای بسیاری از انحرافات است.
دوم، دوستداشتن فقرا و ترجیح آنان بر ثروتمندان بود. سلمان پیوسته با مستضعفان بود و آنان را بر صاحبان ثروت و قدرت مقدّم میداشت . رهبر شهید در شرح این ویژگی، آن را برای جامعهی امروز و بهویژه علما و روحانیون، یک درس بزرگ میدانند و هشدار میدهند که نباید با فقرا و طبقهی ضعیف جامعه فاصله گرفت.
سوم، دوستداشتن علم و دانشمندان بود. او عاشق فراگیری علم و همنشینی با اهل دانش بود و این عشق، او را در مسیر حقیقت راهنمایی کرد. سلمان که خود از سرزمینی با تمدن کهن برخاسته بود، هیچگاه آموختن و دانستن را رها نکرد و همین علماندوزی، او را از بسیاری از صحابه متمایز ساخت.
از نبوغ نظامی ایرانی خود برای پیشنهاد حفر خندق استفاده کرد
سفر پرماجرای سلمان برای یافتن آیین راستین، از ایران (با باورهای زرتشتی و سپس مسیحی) آغاز شد و به حجاز و حضور در محضر پیامبر اسلام (ص) انجامید. او که سالها در بند بود، سرانجام به دستور پیامبر (ص) آزاد شد و نخستین جنگ مهمش، «خندق» بود.
جنگ خندق، سهمی تاریخی برای سلمان رقم زد، چون از نبوغ نظامی ایرانی خود برای پیشنهاد حفر خندق استفاده کرد . این نبوغ میهنی، با ایمان اسلامی پیوند خورد و مایهی افتخار شد. سلمان سرانجام به عنوان یکی از یاران خاص امیرالمؤمنین (ع) و والی مدائن منصوب شد و در سال ۳۴ یا ۳۶ هجری قمری در همان دیار دار فانی را وداع گفت.
سلمان فارسی، تنها یک نام در تاریخ نیست. او یک «مکتب» است؛ مکتب حقیقتجویی، ولایتمداری، عدالتخواهی و علماندوزی. رهبر شهید با تأکید بر اینکه «ایران از سلمان است» ، بر این حقیقت صحه میگذارند که سلمان، هویتی فراتر از یک قوم به این سرزمین بخشید.
او ثابت کرد که یک جوان ایرانی، با حقیقتجویی و مجاهدت، میتواند به جایی برسد که پیامبر خدا (ص) او را جزو «اهلبیت» خود بداند. امروز بیش از هر زمان، به بازخوانی این الگوی تمامعیار نیازمندیم؛ الگویی که میآموزد چگونه از تعلقات قومی عبور کرد و به قلههای ایمان و معرفت رسید.
منبع: فارس