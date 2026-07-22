مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از وارد آمدن ۵۰ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آبرسانی بونجی جاسک در پی حمله دشمن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید حمزهپور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از این آب شیرینکن در جاسک اظهار کرد: در پی حمله به تاسیسات آبرسانی غرب شهرستان جاسک، آبشیرینکن روستای بونجی که تامین آب آشامیدنی حدود ۲۰ روستا با جمعیتی افزونبر ۱۰ هزار نفر را برعهده داشت، تخریب و حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت به این مجموعه وارد شد.
وی بیان کرد: این خسارتها بخشهای مختلف تاسیسات از جمله ایستگاه پمپاژ، ساختمان با زیربنای حدود ۳۰ مترمربع، تابلوهای برق، الکتروموتورها، الکتروپمپهای نصبشده برای پمپاژ آب از دریا، خط انتقال آب، شبکه برق و ترانس تامینکننده انرژی را دربرگرفت.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت این تاسیسات در تامین آب آشامیدنی روستاهای غرب جاسک اظهار کرد: با خروج این مجموعه از مدار، بلافاصله اقدامات اضطراری برای جلوگیری از بروز بحران آبی در منطقه آغاز شد.
عملیات ضربتی آبرسانی به روستاهای جاسک با ۱۰ دستگاه تانکر سیار
وی ادامه داد: از نخستین ساعات وقوع حادثه، بیش از ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی به منطقه اعزام شد و روند توزیع آب آشامیدنی میان روستاهای زیرپوشش این آبشیرینکن در دستور کار قرار گرفت.
حمزهپور تصریح کرد: همزمان با اجرای عملیات آبرسانی سیار، نیروهای شرکت آبفا و مجموعه شرکت آفتاب بهعنوان سرمایهگذار و بهرهبردار تاسیسات آبشیرینکن، به صورت شبانهروزی در محل حادثه مستقر شدند.
وی اضافه کرد: با تلاش جهادی و بیوقفه نیروهای فنی و عملیاتی، این تاسیسات در کمتر از ۴۸ ساعت به صورت موقت وارد مدار بهرهبرداری شد تا آب آشامیدنی مشترکان منطقه دوباره تامین شود.
مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: از شب گذشته آبشیرینکن بونجی دوباره وارد مدار شده و هماکنون تامین آب آشامیدنی روستاهای زیرپوشش در حال انجام است.
حمزهپور خاطرنشان کرد: هرچند بهرهبرداری موقت این تاسیسات از سر گرفته شده، اما عملیات بازسازی اساسی همچنان ادامه دارد و ساختمان جدید برای جایگزینی بخش تخریبشده احداث خواهد شد.
وی تاکید کرد: مجموعه آبفا هرمزگان با تمام توان در حال پیگیری برای تثبیت شرایط تامین آب در منطقه و بازگرداندن کامل ظرفیت تاسیسات به وضعیت پیش از حادثه است.
تداوم بازسازی برای جبران کامل خسارتها
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان یادآور شد: برآورد اولیه نشان میدهد در این حادثه حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آبرسانی غرب جاسک وارد شده است.
منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان