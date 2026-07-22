رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی حدود یک هفته پس از دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز از وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر بود که نتایج این آزمون‌ها در اوایل مردادماه اعلام شود و سازمان سنجش نیز در همین چارچوب اقدامات لازم را انجام داده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فرآیند قرائت پاسخنامه‌های شرکت‌کنندگان به پایان رسیده است، افزود: در حال حاضر بخشی از داده‌ها و اطلاعات تکمیلی باید از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گیرد تا امکان نهایی‌سازی نتایج فراهم شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: این اطلاعات شامل مواردی مانند معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم، وضعیت همزادها، وضعیت سهمیه، نتایج هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و ... است.

وی تاکید کرد: متقاضیان عزیز و خانواده‌های محترم آن‌ها اخبار و اطلاعات آزمون مذکور را صرفا از مبادی رسمی و مطمئن همچون درگاه اطلاع رسانی سازمان، رسانه ملی و خبرگزاری‌ها دنبال کنند.

گفتنی است، آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تكمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ خرداد با شرکت ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی برگزار شد.

برچسب ها: آزمون ورودی مدارس ، آزمون سمپاد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Germany
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سلام
من دخترم سمپادی هست
مکان دولتی، معلم رسمی دولت و هیچ گونه کلاس اضافه ای یا خدماتی اصافه ای نسبت به مدارس دولتی انجام نمیدن
این شهریه کجا هزینه میشه؟؟؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۳۱ تير ۱۴۰۵
تنها چیزی که روزانه افزایش نداشته حقوق معلم بوده
واقعا دولت در مورد معلم چی فکر می کند !؟
به مرحله رسیدن برای جلوگیری از گرسنگی سنگ به شکم ببندن برن کلاس درس بدن
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