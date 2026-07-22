دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا و پاکستان روز چهارشنبه خواستار دیپلماسی «پایدار» و گفتگوی «مستمر» برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه اسلام‌آباد در بیانیه‌ای اعلام کرد که کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی و معاون رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه سی و سومین مجمع منطقه‌ای آسه‌آن در مانیل با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد تا در مورد وضعیت در حال تحول منطقه‌ای گفت‌و‌گو کنند.

این دو نفر تأکید کردند که دیپلماسی پایدار به ویژه در چارچوب وضعیت آمریکا و ایران، تنها مسیر پایدار و بادوام برای صلح و ثبات است.

فراخوان برای دیپلماسی «پایدار» در بحبوحه درگیری مجدد بین ایالات متحده و ایران، علیرغم امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد در ماه گذشته، مطرح می‌شود.

دو رهبر همچنین در مورد پیامد‌های گسترده‌تر آن بر امنیت منطقه‌ای، بازار‌های جهانی انرژی، امنیت دریایی، تجارت و زنجیره‌های تأمین بحث و گفت‌و‌گو کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو‌های مداوم و پایبندی به قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

آنها تعهد مشترک خود را برای پیشبرد همکاری تحت طرح تعامل استراتژیک پاکستان و اتحادیه اروپا مجدداً تأیید کردند.

دار بار دیگر تعهد پاکستان را به اجرای مؤثر همه کنوانسیون‌های بین‌المللی که زیربنای چارچوب GSP+ هستند، تأیید کرد و بر اهمیتی که پاکستان برای مشارکت اقتصادی خود با اتحادیه اروپا قائل است، تأکید کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، اتحادیه اروپا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خیلی غلط کردن اروپایی ها و پاکستان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
آخه من موندم پاکستان این وسط چیکاره حسنه هی داره قدقد میگنه. خودش رو نخود هر اشی میکنه
۱
۲
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