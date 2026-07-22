با اعلام باشگاه سپاهان، رضا جعفری با عقد قراردادی به این تیم پیوست

جعفری ۲۹ ساله فصل گذشته در ۱۹ دیدار برای گل‌گهر به میدان رفت و موفق شد یک گل به ثمر برساند. این مهاجم پیش از حضور در گل‌گهر، سابقه بازی در تیم‌های سایپا، نساجی مازندران و ملوان بندرانزلی را نیز در کارنامه دارد.

سپاهان با جذب رضا جعفری به دنبال تقویت خط حمله خود برای حضور در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر و سایر مسابقات پیش رو است.