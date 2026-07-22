هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: براساس آمار تولید داخل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کریم اخوان اکبری عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در گردهمایی هم اندیشی نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور گفت: امروز ما درباره کالایی معمولی مثل برنج صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه درباره دومین کالای راهبردی کشور صحبت می‌کنیم. اگر مشکلات تأمین داشته باشیم خیلی پیش از کالاهای دیگر در این محصول خودش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه تولید داخل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد، افزود: بخش خصوصی در تمام شرایط عادی و معمولی کنار دولت بوده است، اما پشت آرامش بازار و پر بودن فروشگاه‌ها تامین‌کنندگانی هستند که با اعتبار خود خرید خارجی را انجام داده‌اند. حتی در مقاطعی که محدودیت‌هایی وجود دارد و ریسک واردات بالا می‌رود؛ چون نگاه غالب ملی بود.

اخوان اکبری ادامه داد: ابتدا کالا تامین و سپس براساس تعهد دولت، ارز و پول آن پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر ۱۷ ماه از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج می‌گذرد و دولت پرداختی نداشته است.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج  با اشاره به درخواست تامین‌کنندگان بر اساس تعهد دولت بیان کرد: تمام محموله‌های برنج با نظارت و کنترل دولت وارد و عرضه شده است و دیرکرد مطالبات اعتبار طرف ایرانی را نزد بازرگان خارجی خدشه‌دار می‌کند.

وی ادامه داد: امروز تاجر خارجی تا ۱۰۰ درصد بدهی تسویه نشود بار جدیدی به بازرگان ایرانی نمی‌فروشد. تقاضا داریم اگر دولت دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات را داده است نهاد مربوطه باید تمکین کرده و این مبلغ را پرداخت کند.

اخوان اکبری تأکید کرد: درخواست تامین‌کننده پیچیده نیست و می‌خواهیم زمان پرداخت مطالبات معوق بر اساس تعهد و قول دولت به طور شفاف اعلام شود.

این مقام مسئول گفت: امنیت غذایی پیش‌از اینکه به پر بودن انبارها وابسته باشد نیازمند پایداری زنجیره تأمین است.

برچسب ها: واردات برنج ، تولید برنج
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