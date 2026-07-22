مدیرعامل مس رفسنجان درخصوص دیدار پلی آف گفت: از هر نظر که تصمیم فدراسیون را نگاه کردیم آن را غیرقانونی و ناعادلانه دیدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پلی‌آف صعود به لیگ برتر قرار است ساعت ۱۸:۴۵ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس بین تیم‌های مس رفسنجان (تیم شانزدهم لیگ برتر) و صنعت نفت آبادان (تیم سوم لیگ یک) برگزار شود، با این حال تا این لحظه مس رفسنجان تصمیم به حضور در این بازی را ندارد و در حال تمرین در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی است.

امیرفرشاد تفکری مدیرعامل مس رفسنجان در اردوی تیم در هتل المپیک تهران ضمن تشکر از تلاش کادر فنی و بازیکنان تیم در روز‌های گذشته با اشاره به تصمیم قطعی باشگاه برای عدم حضور در بازی پلی‌آف گفت: در این مدت بررسی‌های زیادی داشتیم و از هر نظر که تصمیم فدراسیون را نگاه کردیم آن را غیرقانونی و ناعادلانه دیدیم. با یک تیم حقوقی مجرب و حرفه‌ای صحبت کرده و سپس اعتراض رسمی خود به این رای را به دادگاه CAS ارائه کردیم.

او ادامه داد: متاسفانه هیچ عدالتی در تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون به چشم نمی‌خورد و آنها خارج از قانون و اخلاق ما را مجبور به برگزاری یک بازی کرده‌اند که هیچ جایی در اساسنامه سازمان لیگ هم ندارد. از طرفی، اتفاقی که بیشتر از هر چیزی ما را برای تن ندادن به این رأی مصمم کرد، خواست قاطع هواداران عزیز باشگاه و مردم شهر رفسنجان بود که به اشکال مختلف به ما گفتند نباید بازی کنید و به این تصمیم غیرقانونی تن دهید.

تفکری گفت: از آنجایی که هواداران مهمترین سرمایه باشگاه هستند و ما در هر موضوعی خواسته آنها را در نظر می‌گیریم، تصمیم گرفتیم مقابل این بی‌قانونی بایستیم و به همین دلیل در بازی امروز شرکت نمی‌کنیم. همچنین نظر مسئولان شرکت ملی مس و مدیران و روسای شهرستان رفسنجان نیز بر بازی نکردن بود.

مدیرعامل مس رفسنجان گفت: از مسیر قانونی پیش رفته‌ایم و بسیار امیدواریم که بتوانیم در دادگاه عالی ورزش به نتیجه برسیم چرا که خود دوستان هم می‌دانند که تصمیم‌شان هیچ مبنای علمی و قانونی نداشته و طبق اساسنامه مسابقات نمی‌شود تعداد تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر را در میانه‌های فصل تغییر داد و این کار نیاز به مصوبه پیش از شروع فصل دارد. بخاطر خواست مردم عزیز رفسنجان تا انتها پیگیر حق باشگاه خواهیم بود و منتظر رای دادگاه CAS می‌مانیم.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مس رفسنجان ، صنعت نفت آبادان ، دادگاه cas
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