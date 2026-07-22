کادرفنی تیم فوتبال استقلال مشکلی برای عدم حضور رامین رضاییان در این تیم برای فصل آینده نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده میکند که وضعیت خط دفاع و به ویژه سمت راست این تیم همچنان یکی از دغدغههای اصلی کادر فنی است. در شرایطی که تکلیف تمدید قرارداد رامین رضاییان هنوز مشخص نشده و این بازیکن تا این لحظه به تمرینات آبیپوشان اضافه نشده است، کادر فنی استقلال سناریوهای مختلفی را برای پوشش این پست در نظر گرفته است.
در صورتی که رضاییان به استقلال بازنگردد، یکی از گزینههای جدی سهراب بختیاریزاده برای سمت راست، استفاده از صالح حردانی در نقش وینگر راست خواهد بود؛ تصمیمی که میتواند تغییراتی در ساختار تاکتیکی آبیپوشان ایجاد کند.
حردانی که در سالهای اخیر بیشتر به عنوان مدافع راست به میدان رفته، سابقه بازی در پستهای هجومیتر را نیز در کارنامه دارد و کادر فنی استقلال اعتقاد دارد با توجه به دوندگی بالا، قدرت نفوذ، سرعت مناسب و توانایی ارسال از جناح راست، او میتواند در نقش وینگر نیز عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.
از سوی دیگر، در صورت اجرای این ایده، استقلال باید برای پست دفاع راست نیز برنامهریزی جدیدی انجام دهد تا خلأ احتمالی حردانی در این منطقه جبران شود. به همین دلیل استفاده از این بازیکن در خط حمله، به شرایط نقلوانتقالاتی باشگاه و جذب بازیکنان جدید نیز وابسته خواهد بود.
استقلال در حالی با چنین سناریویی روبهرو شده که علاوه بر بلاتکلیفی وضعیت رضاییان، پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه نیز همچنان بسته است و مدیران آبیپوشان امیدوارند با رفع این محرومیت، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید و تکمیل فهرست تیم فراهم شود.
در روزهای گذشته برخی از نفرات تأثیرگذار استقلال از جمله یاسر آسانی و منیر الحدادی نیز از این تیم جدا شدهاند و همین موضوع باعث شده دست کادر فنی برای ایجاد تغییرات تاکتیکی محدودتر از گذشته باشد.
به همین دلیل، بختیاریزاده و دستیارانش علاوه بر پیگیری جذب بازیکنان جدید، روی استفاده از ظرفیت بازیکنان فعلی در پستهای مختلف نیز برنامهریزی کردهاند و انتقال احتمالی صالح حردانی به پست وینگر راست، یکی از گزینههایی است که در صورت منتفی شدن بازگشت رامین رضاییان، بیش از گذشته جدی خواهد شد.