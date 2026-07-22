فرماندار مشهد گفت: در مصاحبه‌ای اعلام شد که مشهد در ایام کودتای دی‌ماه برای چند ساعت سقوط کرده است. براساس چه مستندات و شواهدی این ادعای کذب مطرح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن حسینی در حاشیه سومین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد اظهار کرد: اخیراً مطلبی در مصاحبه وزیر امور خارجه مطرح شد که واکنش‌های مختلفی را درپی داشت. در مصاحبه اعلام شد که مشهد در ایام کودتای دی‌ماه برای چند ساعت سقوط کرده است. من حقیقتاً خودم دوست داشتم دلایل طرح این ادعا را بدانم. براساس چه مستندات و شواهدی این ادعا مطرح شده است.

فرماندار مشهد افزود: آیا کلانتری در مشهد تسخیر شد؟ آیا اداره‌ای به دست اغتشاشگران افتاد؟ آیا منطقه امنیتی خاص یا مرکز دارای رده حفاظتی خاص دچار مشکل شد؟

وی خاطرنشان کرد: همه ارکان امنیتی، حفاظتی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی شهرستان مشهد در آن شب‌ها آماده بودند. هر روز به‌صورت شبانه‌روزی و این زحمت عزیزان ما بود که به‌صورت برخط، نقطه به نقطه شهر را رصد می‌کردند. تسلط مسئولان تأمین نظم و امنیت در آن زمان بر سرتاسر شهر بی‌نظیر بود.

حسینی افزود: حتی یکسری همایش سیاسی در آن ایام در مشهد درحال برگزاری بود که پیشنهاد لغو آنها مطرح شد، اما اجازه ندادیم مراسمات لغو شود.

فرماندار مشهد افزود: این درست نیست ما حرف دروغ دشمن را تکرار کنیم. بله در همان لحظه که رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد، ما هم در جریان قرار گرفتیم، اما این ادعا از اساس کذب محض بود. به‌عنوان فرماندار این شهر از همه عزیزان فعال در حوزه امنیت و اطلاعات تشکر می‌کنم که توانستند با توطئه و فتنه فراگیر سرویس‌های جاسوسی بیگانه مقابله کنند.

منبع: فرمانداری مشهد
برچسب ها: اغتشاشات ، فرمانداری مشهد
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