در نشست مدیریت بحران آب با جمعی از اهالی روستای قبادبزن شهرستان کهک ۶ مصوبه کلیدی برای رفع کمبود آب این روستا به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -نشست مدیریت بحران آب با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری قم، فرماندار کهک، اعضای شورا، دهیار و جمعی از اهالی روستای قبادبزن برگزار شد و در این جلسه ۶ مصوبه کلیدی برای رفع کمبود آب این روستا به تصویب رسید.
جداسازی آب شرب از آب آبیاری فضای سبز
یکی از مهمترین مصوبات این نشست، جداسازی شبکه آب شرب از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز و درختان داخل روستا بود. بر اساس این تصمیم، آب شرب اهالی کاملاً از آب مصرفی فضای سبز تفکیک خواهد شد تا ضمن تأمین بهداشت و سلامت آب آشامیدنی، از هدررفت منابع آبی نیز جلوگیری شود.
تقسیم عادلانه آب میان محلههای روستا
در این جلسه مقرر شد آب موجود بهصورت کاملاً مساوی و عادلانه میان محلههای مختلف روستای قباربزن توزیع شود تا هیچ منطقهای نسبت به مناطق دیگر با کمبود بیشتری مواجه نباشد و عدالت در توزیع آب بهعنوان یک اصل اساسی رعایت گردد.
نصب فشارشکن در مناطق دارای اختلاف سطح
با توجه به اختلاف سطح قابلتوجه در برخی نقاط روستا، مصوب شد در مناطقی که اختلاف سطح زیاد است، فشارشکنهای مناسب نصب شود تا فشار آب در تمام نقاط بهصورت یکنواخت و استاندارد تنظیم شده و از بروز مشکلات ناشی از فشار نامتعادل جلوگیری به عمل آید.
برخورد با انشعابات متخلف و مصرفکنندگان غیرمجاز
یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه، قطع انشعابات متخلف و برخورد با افرادی بود که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند. تأکید شد که مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف، یک الزام جدی است و با متخلفان در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد شد.
همکاری دهیاری و سازمان آب برای مدیریت و تأمین آب
در این نشست تصمیم گرفته شد مدیریت و تأمین آب روستا با همکاری نزدیک دهیاری و سازمان آبوفاضلاب استان انجام شود. این دو نهاد موظف شدند با برنامهریزی دقیق و هماهنگی مستمر، نسبت به رفع مشکلات موجود و تأمین پایدار آب روستا اقدام کنند.
برگزاری دورههای آموزشی مصرف بهینه آب
بهعنوان آخرین مصوبه، برگزاری دورههای آموزشی ترویجی با موضوع رعایت الگوی مصرف بهینه آب در سطح شهرستان کهک و روستاهای تابعه در دستور کار قرار گرفت. این دورهها با هدف ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگسازی و مشارکت مردمی در مدیریت منابع آبی برگزار خواهد شد.
در نشست مدیریت بحران آب با جمعی از اهالی روستای قبادبزن شهرستان کهک ۶ مصوبه کلیدی برای رفع کمبود آب این روستا به تصویب رسید.