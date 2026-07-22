باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان اظهار کرد: طی حدود ۵۰ سال فعالیت گازرسانی در استان، بیش از ۲۳ هزار کیلومتر شبکه گاز اجرا و به بهره‌برداری رسیده و تاکنون ۷۷۰ هزار انشعاب گاز نصب شده است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مشترکان گاز طبیعی در خوزستان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک رسیده و پوشش گازرسانی در شهرهای استان تقریباً ۱۰۰ درصد و در روستاهای واجد شرایط ۹۹.۷ درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به گازرسانی به مناطق سخت‌گذر استان گفت: طی سال‌های اخیر بیش از ۱۸۰ روستای صعب‌العبور در شهرستان‌هایی مانند اندیکا و لالی به شبکه گاز متصل شده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای رفاه ساکنان، در جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش مصرف سوخت‌های سنتی نقش مهمی داشته است.

وی با بیان اینکه نصب انشعاب گاز تا پشت درِ منازل به صورت رایگان انجام می‌شود، افزود: هزینه فروش اشتراک خانگی نیز در مقایسه با سایر خدمات زیرساختی بسیار ناچیز است و همین موضوع موجب رضایتمندی بالای مشترکان شده است.

ساکی‌پور با اشاره به موفقیت‌های شرکت گاز خوزستان خاطرنشان کرد: کسب رتبه نخست سلامت اداری در میان شرکت‌های گاز استانی، رتبه‌های برتر در صیانت از حقوق شهروندی و ثبت بیش از ۹۰ درصد رضایت‌مندی مشترکان از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در سال‌های اخیر است.

هشدار درباره زمستان سخت و ضرورت صرفه‌جویی

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور گفت: با توجه به افزایش مصرف و آسیب‌های وارد شده به بخشی از تأسیسات گازی کشور، مدیریت مصرف گاز در فصل سرد امسال اهمیت دوچندانی دارد.

وی از مشترکان خواست با رعایت نکات ساده‌ای مانند تنظیم دمای محیط روی ۲۱ درجه سانتی‌گراد، کاهش دمای آبگرمکن، استفاده از پرده‌های ضخیم و جلوگیری از هدررفت انرژی، در تأمین پایدار گاز برای همه هموطنان مشارکت کنند.