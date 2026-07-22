باشگاه خبرنگاران جوان، حنظله گرزین اظهار کرد: در راستای تکریم زائران اربعین حسینی، حفظ اصل مشتری‌مداری و تسهیل سفر مشتاقان زیارت عتبات عالیات، تاکنون چهار پرواز فوق‌العاده در مسیر گرگان–نجف–گرگان توسط شرکت‌های هواپیمایی وارش و ایران‌ایر برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به استقبال زائران گلستانی از این پرواز‌ها افزود: با توجه به تقاضای بالای مردم استان، رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای افزایش تعداد پرواز‌های فوق‌العاده همچنان ادامه دارد تا امکان اعزام شمار بیشتری از زائران به نجف اشرف فراهم شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های گلستان با بیان اینکه زائران می‌توانند بلیت این پرواز‌ها را از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی سراسر استان تهیه کنند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پرواز‌های فوق‌العاده در روز‌های ۱۰ و ۱۴ مرداد توسط شرکت هواپیمایی وارش و در روز‌های ۱۱ و ۱۶ مرداد توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایر انجام خواهد شد.

منبع: فرودگاه گرگان