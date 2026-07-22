دو بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران امیدوارند با عملکرد خوب خود در تمرینات از ابتدا در لیگ برتر برای فصل جدید به میدان بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه -  تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که خط هجومی این تیم یکی از بخش‌هایی است که در فصل پیش رو می‌تواند شاهد رقابتی جدی میان بازیکنان باشد.

سحرخیزان که یکی از مهاجمان جوان و آینده‌دار فوتبال ایران محسوب می‌شود، فصل گذشته توانست با عملکرد خود توجه‌ها را جلب کند و حالا با باید برای به دست آوردن جایگاه ثابت در ترکیب آبی‌پوشان رقابت کند. در سوی دیگر، آزادی نیز با تجربه حضور در استقلال، امیدوار است بتواند نظر کادر فنی را برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی جلب کند.

البته رقابت در بخش هجومی استقلال تنها به پست مهاجم نوک محدود نمی‌شود و بازیکنانی مانند اسماعیل قلی‌زاده، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی نیز گزینه‌های در دسترس سهراب بختیاری‌زاده برای حضور در فاز هجومی خواهند بود. این بازیکنان بیشتر در پست‌های پشت مهاجم، وینگر و کناره‌های خط حمله به کار گرفته می‌شوند و می‌توانند تنوع تاکتیکی بیشتری در اختیار کادر فنی قرار دهند.

در شرایطی که استقلال فصل جدید را با اهداف مهمی از جمله حضور قدرتمند در لیگ نخبگان آسیا آغاز خواهد کرد، داشتن گزینه‌های متعدد در خط حمله می‌تواند یک امتیاز برای بختیاری‌زاده باشد؛ هرچند انتخاب ترکیب اصلی و مدیریت رقابت میان مهاجمان، یکی از چالش‌های مهم سرمربی آبی‌ها خواهد بود.

با توجه به سبک بازی و تفکرات کادر فنی، احتمال دارد استقلال در طول فصل از ترکیب‌های متفاوتی در خط حمله استفاده کند تا با توجه به شرایط هر مسابقه و ویژگی‌های حریفان، بهترین نفرات را به میدان بفرستد.

اکنون باید دید در نهایت رقابت میان سحرخیزان و آزادی برای قرار گرفتن در نوک خط حمله استقلال به سود کدام بازیکن تمام خواهد شد و آیا دیگر مهره‌های هجومی آبی‌ها نیز خواهند توانست جایگاهی ثابت در برنامه‌های تاکتیکی بختیاری‌زاده پیدا کنند یا خیر.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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